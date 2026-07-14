Stars Prinz Harry verrät seine ‚besondere Tradition‘ zum Geburtstag von Prinzessin Diana

Prince Harry - The Invictus "1 Year To Go" Event In Birmingham - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 10:00 Uhr

Prinz Harry verrät seine 'besondere Tradition' zum Geburtstag von Prinzessin Diana.

Prinz Harry hat erzählt, mit welcher liebevollen Tradition er jedes Jahr an den Geburtstag seiner verstorbenen Mutter Diana, Prinzessin von Wales, erinnert.

Der Herzog von Sussex war erst zwölf Jahre alt, als seine Mutter 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Nun verriet er, dass er ihren Geburtstag am 1. Juli jedes Jahr gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan, Herzogin von Sussex, sowie den gemeinsamen Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet mit einem Zitronenkuchen feiert. Harry machte die Aussage, als er am Samstag (11. Juli) beim Scotty’s Summer Festival auf Maxstoke Castle in der englischen Grafschaft Warwickshire Fragen beantwortete. Er sagte: „Ja, wir essen Zitronenkuchen. Ich finde, Traditionen sind wirklich, wirklich wichtig. Vor allem, wenn sie etwas Schönes und Süßes haben.“

Harry hatte bereits früher erklärt, dass der Tod seiner Mutter – Diana wäre am 1. Juli 65 Jahre alt geworden – maßgeblich zu seiner Entscheidung beigetragen habe, sich aus dem Leben als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie zurückzuziehen und gemeinsam mit seiner Familie nach Nordamerika zu ziehen. Beim InterEdge Summit im australischen Melbourne sagte er im April: „Ich dachte damals: ‚Ich will diesen Job nicht. Ich will diese Rolle nicht. Wohin das auch führt, ich möchte das nicht.‘ Ich war entschieden dagegen und habe jahrelang den Kopf in den Sand gesteckt.“ Später änderte Harry seine Haltung jedoch und übernahm zunächst offizielle Aufgaben für das Königshaus, bevor er sich 2020 nach seiner Hochzeit mit Meghan endgültig aus dem Kreis der arbeitenden Royals zurückzog.

Seine jüngsten Aussagen über Diana erfolgten am Ende eines seltenen Großbritannien-Besuchs. Während dieser Reise erhielt sein Vater, König Charles III., erstmals seit vier Jahren Gelegenheit, seine beiden Enkelkinder wiederzusehen. Harry und Meghan, die mit ihrer Familie im kalifornischen Montecito leben, hatten ursprünglich geplant, gemeinsam mit Archie und Lilibet nach Großbritannien zu reisen. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den Ablauf des Aufenthalts – unter anderem hinsichtlich der Unterkunft und der Sicherheitsvorkehrungen – war Harry zunächst allein angereist.

Der Buckingham-Palast bestätigte jedoch am Freitag (10. Juli), dass König Charles und Königin Camilla Harry, Meghan sowie deren Kinder schließlich auf Highgrove House, dem Landsitz des Königs in Gloucestershire, empfingen. Fotos des Familientreffens wurden nicht veröffentlicht. Der Palast erklärte lediglich, es habe sich um „eine private Familienangelegenheit“ gehandelt und werde keine weiteren Informationen bekannt geben. Wo Harry, Meghan und ihre Kinder während ihres Aufenthalts in Großbritannien untergebracht waren, ist nicht bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass sich die Familie zuvor im Europaurlaub befunden hatte. Für Archie und Lilibet war es der erste Besuch im Vereinigten Königreich seit Juni 2022, als sie an den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Königin Elizabeth II. teilnahmen.