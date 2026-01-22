Stars Meghan Trainor: Söhne freuen sich über Schwester

Bang Showbiz | 22.01.2026, 09:00 Uhr

Meghan Trainors Söhne sind begeistert, eine Schwester zu haben.

Die 32-jährige Sängerin und ihr 33-jähriger Ehemann, der Schauspieler Daryl Sabara, begrüßten am 18. Januar ihr Baby Mikey Moon, das von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurde, und teilten die freudige Nachricht am Dienstag (20. Januar) über Instagram mit. Trainor liebt es, zu sehen, wie ihre Söhne Riley (4) und Barry (2) ihre kleine Schwester kennenlernen.

Sie erzählte ‚People‘: „Sie sind überglücklich. Riley nimmt seine Rolle als ‚großer Bruder‘ sehr ernst, und Barry ist einfach so sanft und neugierig ihr gegenüber. Zu sehen, wie sie eine Bindung zu ihrer Schwester aufbauen, ist einer der schönsten Aspekte dieser ganzen Erfahrung.“ Und Riley, der zusammen mit Barry den Namen ihrer neuen Schwester ausgesucht hat, kann es kaum erwarten, seiner Schulklasse von dem neuen Familienmitglied zu erzählen. Trainor, die Sabara 2014 auf einer Hausparty kennengelernt hatte, fügte hinzu: „Wir haben Fotos ausgedruckt, die Riley mit in die Schule nehmen und seiner ganzen Klasse zeigen kann, und er könnte nicht aufgeregter sein.“

Die Grammy-Gewinnerin, die seit 2016 mit dem ‚Spy Kids‘-Star zusammen ist, nachdem sie von der Schauspielerin Chloe Grace Moretz miteinander verkuppelt worden waren, ist überglücklich, dass sie ein Mädchen bekommen hat. Die Sängerin, die sich am 21. Dezember 2017, einen Tag vor ihrem 24. Geburtstag, mit Daryl verlobt hat, nachdem er ihr unter einem Tunnel aus Weihnachtslichtern einen Heiratsantrag gemacht hatte, sagte: „Es fühlt sich surreal an. Ich habe so lange davon geträumt, und jetzt schaue ich sie an und kann immer noch nicht glauben, dass sie real ist. Mein Herz fühlt sich voller an, als ich es jemals für möglich gehalten hätte.“