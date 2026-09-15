Stars Meghan veröffentlicht liebevolle Geburtstagsbotschaft für Prinz Harry

Meghan birthday post for Harry - September 2026 - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 18:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, hat ihrem Ehemann Prinz Harry zu seinem 42. Geburtstag eine liebevolle Botschaft gewidmet.

Die 45-Jährige veröffentlichte auf Instagram eine Videomontage mit privaten Aufnahmen des Prinzen und ihrer gemeinsamen Kinder. Zu sehen sind unter anderem mehrere Schwarz-Weiß-Bilder eines nachdenklich wirkenden Harry sowie Familienmomente mit dem siebenjährigen Archie und der fünfjährigen Lilibet.

Ein Foto zeigt Harry während eines Skiurlaubs Hand in Hand mit seiner Tochter auf der Piste. Weitere Aufnahmen scheinen nach der Rückkehr der Familie nach Großbritannien entstanden zu sein. Harry und Meghan waren nach sechs Jahren in Kalifornien gemeinsam mit ihren Kindern wieder in sein Heimatland gezogen. Untermalt wurde die Geburtstagsmontage von der Version von ‚Simply the Best‘ von The Hound + The Fox. Dazu schrieb Meghan: „Er ist einfach der Beste. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster.“ Die Kommentarfunktion unter dem Beitrag deaktivierte sie.

Meghan, Harry und ihre Kinder waren am 26. August in Großbritannien angekommen. Archie und Lilibet haben inzwischen das neue Schuljahr im Vereinigten Königreich begonnen. Bereits zuvor hatte Meghan auf Instagram einen persönlichen Einblick in den Neustart der Familie gegeben. Ein Video zeigte das Paar zunächst Hand in Hand bei einem Spaziergang durch die Landschaft. Meghan drehte sich dabei zur Kamera und rief spielerisch: „Komm schon, du.“

Der mit Whams ‚Wake Me Up Before You Go-Go‘ unterlegte Clip zeigte anschließend mehrere Szenen aus dem neuen Familienalltag. Harry war beim Angeln mit den Kindern auf einem kleinen Boot zu sehen, außerdem unternahm die Familie einen Spaziergang durch ein Waldgebiet. In weiteren Aufnahmen fuhr Lilibet Fahrrad, während Archie neben ihr herlief. Eine Szene zeigte zudem, wie sich eines der Kinder vor einem Kamin die Füße wärmte. Die Bilder gehören zu den bislang persönlichsten Einblicken in das neue Leben der Sussexes in Großbritannien.

Harry und Meghan hatten sich 2020 als hochrangige arbeitende Mitglieder der königlichen Familie zurückgezogen und waren anschließend nach Nordamerika gezogen. Schließlich ließ sich die Familie in Montecito in Kalifornien nieder. Dort widmeten sich Harry und Meghan eigenen kommerziellen und wohltätigen Projekten, blieben gleichzeitig aber im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit. Auf den Rückzug aus dem Königshaus folgten mehrere öffentliche Schilderungen ihrer Erfahrungen innerhalb der Institution. Dazu gehörten das medienwirksame Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 und Harrys Memoiren ‚Spare‘.