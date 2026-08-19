Stars Oprah Winfrey will ihre Lebenserfahrung weitergeben

Oprah Winfrey - 78th Annual Tony Awards - New York - JUNE 2025 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 10:00 Uhr

Oprah Winfrey will ihre Lebenserfahrung weitergeben.

Oprah Winfrey möchte ihre „Weisheit“ über ihren Podcast mit anderen Menschen teilen.

Die 72-jährige Moderatorin, die von 1986 bis 2011 ihre nach ihr benannte Talkshow moderierte, startete Anfang dieses Jahres den ‚The Oprah Podcast‘. Dabei greift sie auf die Erfahrungen zurück, die sie in jahrzehntelangen Gesprächen mit Menschen unterschiedlichster Herkunft gesammelt hat. Dieses Wissen darüber, wie ein „sinnerfülltes“ Leben gelingen kann, möchte sie nun weitergeben. In einem ersten Ausschnitt aus ihrem Interview mit Dan Roth, dem Chefredakteur von LinkedIn, den ‚Entertainment Weekly‘ veröffentlichte, sagte sie: „Ich habe so viel über menschliches Verhalten beobachtet und darüber gelernt, wie man ein Leben führt, das tatsächlich sinnvoll und zielgerichtet ist und einem ein Gefühl der Zufriedenheit vermittelt. Die Möglichkeit, diesen Podcast zu machen, gibt mir heute die Gelegenheit, das weiterzugeben, was ich gelernt habe und woran ich gewachsen bin – ein Gefühl des Wissens, eine Form von Weisheit.“

Oprah scherzte, sie habe den Podcast auch deshalb begonnen, weil sie „weiß, wie man redet“. Schon als „kleines Mädchen“, das sonntags mit zur Kirche ging, hätten die Freundinnen ihrer Großmutter über sie gesagt, sie sei ein „redseliges Kind“. Deshalb habe der Podcast für sie wie ein naheliegender nächster Schritt gewirkt. Sie erklärte: „Eines weiß ich ganz sicher: Ich weiß, wie man redet. Die Idee, einen Podcast zu machen, ist natürlich eine Erweiterung dessen, was ich all die Jahre in meiner Show getan habe.“

Kürzlich hatte Winfrey außerdem erklärt, dass sie ihre frühere Talkshow nicht vermisse. Zwar habe sie es geliebt, mit dem Publikum in Kontakt zu treten, doch die Produktion der Sendung und die Beschäftigung mit schwierigen und kontroversen Themen seien mit der Zeit sehr „belastend“ geworden. Im Podcast ‚Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa‘ sagte sie: „Ich vermisse die täglichen Gespräche. Ich vermisse die Unterhaltungen danach. So sehr ich das Publikum geliebt habe, ich sage euch: Die Art dessen, was wir jeden Tag gemacht haben, wurde einfach unglaublich schwierig.“