Lustige Gesellschaft für "TV Total" Mehr lachen am Mittwoch: ProSieben zeigt drei neue Comedy-Shows

"Bratwurst & Baklava" mit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar ist eine der drei neuen Comedy-Shows für den Mittwochabend auf ProSieben. (the/spot)

SpotOn News | 31.01.2024, 17:41 Uhr

In Zukunft wird es am Mittwochabend noch lustiger: Auf ProSieben feiern in den nächsten Monaten gleich drei neue Comedy-Formate ihre Bildschirm-Premiere. Den Anfang macht "rent a Comedian" im Februar.

Comedy-Fans können sich auf einen neuen Lieblingstag freuen. Wie der Sender ProSieben am Mittwoch bekannt gegeben hat, bekommt das bewährte Programm mit "TV total" am Mittwoch im ersten Halbjahr von 2024 lustige Gesellschaft. Gleich drei neue Comedy-Sendungen werden in den nächsten Monaten am Mittwoch ihre Bildschirm-Premiere feiern: "rent a Comedian", "Bratwurst und Baklava – Die Show" und "Quatsch Comedy Show".

Video News

"rent a Comedian": Comedians als Praktikanten ab 21. Februar

Einen Comedian als Praktikanten mieten? Dieses Konzept verfolgt die neue ProSieben-Sow "Rent a Comedian", die es ab dem 21. Februar um 21:25 Uhr auf ProSieben im Anschluss an "TV total" (sowie zum Stream auf Joyn) zu sehen geben wird. Bekannte deutsche Komiker und Komikerinnen wie Tahnee (31), Janine Michaelsen (42), Osan Yaran (37) oder Lutz van der Horst (48) räumen Regale ein, arbeiten als Kinder-Skilehrer oder im Freizeitpark oder fungieren als traditioneller Strohmann beim Karnevalsausklang.

"Bratwurst & Baklava – Die Show" und "Quatsch Comedy Club" im Frühjahr

In der neuen Show "Bratwurst & Baklava" treffen mit Bastian Bielendorfer (39) und Özcan Cosar (42) ein deutsches Lehrerkind aus dem Pott und ein Immigrantensohn aus Schwaben aufeinander. Ab Frühjahr zeigt ProSieben die unterhaltsame Sendung ebenfalls am Mittwochabend. Bielendorfer und Cosar betrachten darin aktuelle Themen aus ihren unterschiedlichen Perspektiven und werden auch immer wieder prominente Gäste in ihrer neuen Comedy-Sendung begrüßen.

Mit dem "Quatsch Comedy Club" bietet ProSieben ebenfalls ab dem Frühjahr der Stand-up-Comedy am Mittwochabend wieder eine Bühne. Das Moderationsduo Tahnee und Khalid Bounouar (33) führt ab dann durch eine Sendung mit witzigen Aktionen, Parodien, Musik und Auftritten der besten Stand-up-Comedians Deutschlands.