Stars ‚Meine Eine unter einer Billion‘: Carter Reum weist Online-Gerüchte über Ehe mit Paris Hilton zurück

Paris Hilton and Carter Reum - LACMA gala 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2026, 10:00 Uhr

Der Unternehmer räumt mit Gerüchten uüber eine angebliche Ehekrise des Promi-Paars auf.

Carter Reum hat Online-Spekulationen zurückgewiesen, seine Ehe mit Paris Hilton stehe unter Spannung.

Der Venture-Capital-Investor meldete sich auf Instagram zu Wort, um den Fans zu versichern, dass er und die Hotelerbin „das glücklichste und beste Paar“ seien. Anlass war ein Videoclip von den Grammy Awards 2024, in dem Paris sich von seinem Kuss abwendet, um für Fotos zu posieren.

Die Spekulationen wollte Carter nicht auf sich sitzen lassen. „Seid versichert, meine Frau ist meine Eine unter einer Billion, und wir sind das glücklichste und beste Paar“, schrieb er auf der Social-Media-Plattform. Der Vorfall habe eine simple Erklärung: „Auch wenn ich die amateurhaften psychologischen Einschätzungen vieler durchaus schätze – ich liebe es einfach, meiner Frau einen Kuss zu geben, und sie hasst es, wenn ihr Make-up auf dem roten Teppich verschmiert.“ Abschließend betonte der 45-Jährige: „Es ist wirklich nicht so tiefgründig, Leute – und ja, sie liebt mich abgöttisch.“

Carter und Paris sind seit 2021 verheiratet. Nach der Hochzeit schwärmte die ehemalige ‚The Simple Life‘-Darstellerin, dass Carter ihr „wahres“ Ich verstehe. Paris – die mit ihrem Ehemann Sohn Phoenix (3) und Tochter London (2) hat – schrieb in einem Blogpost: „Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten ein sehr einzigartiges Leben in der Öffentlichkeit geführt, und all die Jahre war ich auf der Suche nach meinem Partner. Ich suchte nach meinem Gegenstück. Jemanden, der nicht von ‚Paris Hilton‘ fasziniert ist, sondern mich wirklich sieht und mich um meiner selbst willen liebt.“ Sie sei „so stolz“ auf ihre Liebesgeschichte mit Carter – „und noch aufgeregter, dass sie gerade erst beginnt“.

Im vergangenen Monat erneuerte das Paar anlässlich des Valentinstags sein Eheversprechen auf den Turks- und Caicosinseln. Zu einigen Fotos ihres besonderen Tages schrieb Paris auf der Plattform X: „Fünf Jahre später … und er lässt mein Herz immer noch einen Schlag aussetzen. Am Valentinstag, im türkisfarbenen Wasser der Turks- und Caicosinseln – nur wenige Tage vor meinem Geburtstag – hat mein ewiger Valentin mir erneut einen Antrag gemacht, und ich habe noch einmal JA gesagt.“