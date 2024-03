Stars Mel B: Dank Sparsamkeit zum eigenen Haus

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2024, 15:18 Uhr

Die Spice Girls-Sängerin kaufte unter anderem bei Discountern ein, um ihren Geldbeutel zu schonen.

Mel B lebte „sparsam“, um sich ein eigenes Haus zu leisten.

Die 48-jährige Popsängerin, die in den 90er Jahren als Mitglied der Spice Girls zum Star wurde, zog nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte in den Bungalow ihrer Mutter in Leeds. Kürzlich schaffte sie es aber, genug Geld zu sparen, um ihr neues Haus zu kaufen. Mel, die infolge ihrer Scheidung fast ihr gesamtes Geld verlor, erzählt im Interview mit BBC: „Ich habe mir in den letzten Jahren immer wieder Häuser angeschaut, obwohl ich wusste, dass ich nicht das Geld hatte, um sie mir leisten zu können. Aber ich habe einfach meinen Kopf hingehalten, gearbeitet und sparsam gelebt, und so konnte ich mir mein eigenes Haus kaufen.“

Um das nötige Geld zusammenzukratzen, habe sie unter anderem in Billigläden eingekauft. Aber die Britin hat eigenen Aussagen zufolge kein Problem damit, bescheidener zu leben als früher. „Ich liebe es immer noch, bei Aldi und Lidl einzukaufen“, betont sie. „Ich glaube nicht, dass ich jemals damit aufhören werde, um ehrlich zu sein. Ich bin immer noch ein Mädchen aus Leeds!“

Nach dem Ende ihrer Ehe zog die Musikerin von Kalifornien in ihre britische Heimatstadt um. Diesen Entschluss habe sie nie bereut. „Meine Mutter ist eine von sieben Kindern, also bin ich umgeben von Freunden, Familie, Tanten, Onkeln, Neffen, Nichten – dem ganzen Drumherum“, zählt sie auf. „Leeds ist wunderschön, es ist so grün und bodenständig, und die Menschen sind mir einfach sympathischer.“