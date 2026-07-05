Stars Victoria Beckhams Unternehmen soll künftig auch Luxus-Wohnaccessoires anbieten

Victoria Beckham October 2025 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2026, 14:27 Uhr

Victoria Beckhams Unternehmen soll künftig auch Luxus-Wohnaccessoires anbieten.

Berichten zufolge bereitet sich Victoria Beckham darauf vor, ihr Mode- und Beauty-Imperium um eine luxuriöse Homeware-Kollektion zu erweitern.

Die ehemalige Sängerin und heutige Modedesignerin soll Markenanmeldungen eingereicht haben, die Produkte von Geschirr und Möbeln bis hin zu dekorativen Wohnaccessoires umfassen. Die frühere Spice-Girls-Sängerin baut ihre Marke damit weiter aus. Victoria Beckham hat mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht, sich von einem Popstar zu einer erfolgreichen Modedesignerin zu entwickeln. Ihr Label erzielt inzwischen einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Pfund.

Laut einem Bericht der Zeitung ‚The Sun‘ sollen ihre neuen Kollektionen unter anderem Silberbesteck, Schalen, Messer, Gabeln, Löffel, Gläser, Tassen, Gemüsehobel, Tortenhauben, Blumenvasen, Pflanzgefäße, Möbel und Kissen umfassen. Die geplante Expansion folgt auf mehrere wichtige Meilensteine ihres Unternehmens, darunter die Rückkehr in die Gewinnzone, Pläne zur Ausweitung des Einzelhandelsgeschäfts sowie Victorias Aussage, sie würde einen Verkauf ihres Unternehmens „niemals ausschließen“. Die Entwicklungen erfolgen zudem vor dem Hintergrund der anhaltenden öffentlichen Aufmerksamkeit für Victoria und ihren Ehemann Sir David Beckham (51). Auslöser ist der Familienkonflikt, nachdem ihr Sohn Brooklyn Beckham (27) in einem Social-Media-Beitrag erklärt hatte, den Kontakt zu seinen Eltern abzubrechen.

Im Gespräch mit der ‚Financial Times‘ wurde Victoria gefragt, ob sie sich vorstellen könne, ihr Unternehmen eines Tages zu verkaufen. Sie antwortete: „Ich würde niemals nie sagen und schaue mir gerne Chancen an. Im Moment konzentriere ich mich allerdings auf Wachstum. Aber ausschließen würde ich einen Verkauf nie.“ Sie ergänzte: „Ich freue mich riesig. Das ist eine echte Neuigkeit: Unser Geschäft in London zeigt, dass eine große Nachfrage besteht. Deshalb werden wir bald Filialen in New York und Miami eröffnen.“