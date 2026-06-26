Musik Cruz Beckham spricht auf Titelsong seiner Debüt-EP ‚Wear and Tear‘ über Höhen und Tiefen

Cruz Beckham - Wear and Tear press - Dawbell BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 20:00 Uhr

Cruz Beckham hat bestätigt, dass seine Debüt-EP 'Wear and Tear' am 21. August erscheint, und gleichzeitig den Titelsong veröffentlicht.

Auf seinem neuen Song ‚Wear and Tear‘ setzt sich Cruz Beckham mit den Höhen und Tiefen des Lebens auseinander.

Der Titelsong der Debüt-EP des 21-jährigen Indie-Künstlers, die am 21. August erscheint, erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte über die Lebenserfahrungen, die einen Menschen prägen. Der Song führt den rohen, gitarrenbetonten Sound fort, den Cruz gemeinsam mit seiner Band The Breakers entwickelt hat. Helle Gitarrenklänge, psychedelische Riffs und ein Refrain, der wie geschaffen für Festivalpublikum ist, bestimmen den Titel. Produziert wurde der Song von Justin Raisen und Lewis Pesacov, die bereits mit Kim Gordon, Joji und Charli xcx gearbeitet haben.

Cruz, der als Sohn von Sir David Beckham und Lady Victoria Beckham im Rampenlicht aufgewachsen ist, sagt über den Song: „‚Wear and Tear‘ steht sinnbildlich für ein gelebtes Leben und alle Erfahrungen, die man bislang gemacht hat – die guten ebenso wie die schlechten, die Lernprozesse und alles dazwischen.“ Er fügte hinzu, dass der Song vor allem zu Identifikation dienen soll: „So unterschiedlich jedes menschliche Leben auch ist, wir alle haben zumindest einige ähnliche Gefühle erlebt, die uns zu Menschen machen. Wir waren glücklich und traurig, verliebt und verletzt, eifersüchtig und enttäuscht – wir haben gelebt und gelernt. Wir alle tragen unsere Spuren des Lebens.“

Die Debüt-EP folgt auf mehrere Singles, die bei seinen Konzerten mit The Breakers bereits großen Anklang fanden, darunter ‚Yeah Yeah Yeah‘, das von ‚Risky Business‘ inspirierte ‚Waste Your Pain‘ sowie ‚For Your Love‘, den Song, der ihm nach eigenen Angaben half, seinen musikalischen Stil zu finden.

Auch seine Live-Auftritte wurden durchweg gelobt. Im Juli startet Cruz seine erste Headliner-Tour durch die USA. Außerdem wird er bei Reading Leeds, Rock N Roll Circus, Lollapalooza, Outside Lands und Shaky Knees auftreten. Die Tour folgt auf seine erfolgreiche erste Headliner-Tour durch Großbritannien, bei der er in bekannten Nachwuchs-Locations wie King Tuts und Komedia spielte und mit drei ausverkauften Abenden im Courtyard Theatre in London abschloss.