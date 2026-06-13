Stars Harper Beckham versucht, ihren Bruder Brooklyn zu besuchen

David, Victoria, Romeo, Cruz and Harper Beckham - Hollywood Walk of Fame - June 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2026, 13:00 Uhr

Die Tochter von David und Victoria Beckham tauchte vor der Haustür ihres ältesten Bruders in Los Angeles auf.

Harper Beckham unternahm am Freitag (12. Juni) einen erfolglosen Versuch, ihren Bruder Brooklyn Beckham zu sehen.

Die 14-jährige Tochter von David und Victoria Beckham war in Los Angeles, um die Zeremonie ihres Vaters am Hollywood Walk of Fame zu feiern. Kurz nach der Veranstaltung wurde sie dabei gesehen, wie sie in einem SUV am nahegelegenen Haus ihres entfremdeten Bruders ankam. Fotos, die von ‚PageSix.com‘ veröffentlicht wurden, zeigten, wie sich Harper dem Haus näherte, das Brooklyn gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham bewohnt.

Die Beckham-Tochter trug dabei dasselbe pinkfarbene Outfit, das sie zuvor bei der Walk-of-Fame-Veranstaltung getragen hatte. Allerdings fuhr sie nur wenige Sekunden später wieder ab, ohne ihn zu sehen. Ein Insider sagte der Website, dass das Paar nicht zu Hause gewesen sei und sich vermutlich außerhalb der Stadt befinde.

Brooklyn sorgte im Januar weltweit für Aufsehen, als er eine scharf formulierte Erklärung auf Instagram veröffentlichte, in der er betonte, er wolle sich mit seinen Eltern „nicht versöhnen“. Außerdem beschuldigte er David und Victoria, die öffentliche Darstellung der Familiengeschehnisse zu kontrollieren. „Ich war jahrelang still und habe alles versucht, diese Angelegenheiten privat zu halten“, sagte der 27-Jährige damals in seiner langen Stellungnahme. „Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen und die Wahrheit über nur einige der Lügen zu erzählen, die veröffentlicht wurden.“ Brooklyn behauptete außerdem, seine Mutter habe sich während seiner Hochzeitsfeier mit Nicola im Jahr 2022 „unangemessen verhalten“.

David weigerte sich kürzlich in einem Interview mit ‚Variety‘, das anlässlich seiner Walk-of-Fame-Ehrung geführt wurde, über den Streit zu sprechen. Der ehemalige Fußballer wurde gefragt, wie er mit der „bissigen“ Medienberichterstattung über den „Familienstreit“ umgehe, und antwortete: „Ehrlich gesagt, tut mir leid, dass ich Sie unterbreche, aber das ist eine private Angelegenheit. Das ist das Einzige, über das ich nicht sprechen möchte.“