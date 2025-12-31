Stars Mel Gibson: Trennung von Rosalind Ross

Los Angeles Special Preview Screening Of "Monster Summer - Mel Gibson - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star hat sich nach elf Jahren Beziehung von seiner Partnerin getrennt.

Mel Gibson hat sich von Rosalind Ross getrennt.

Der 69-jährige Schauspieler und die 35-Jährige haben ihre Beziehung nach elf gemeinsamen Jahren beendet. In einer gemeinsamen Erklärung teilte das Ex-Paar gegenüber ‚People‘ mit: „Auch wenn es traurig ist, dieses Kapitel unseres Lebens zu beenden, sind wir mit einem wunderbaren Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern sein.“

Bestätigt wurde, dass sich der Hollywood-Star und Rosalind bereits vor rund einem Jahr still und leise getrennt haben. Dennoch wollen die beiden, die sich 2014 über Freunde kennengelernt hatten, ihren achtjährigen Sohn Lars weiterhin gemeinsam erziehen.

Im Januar 2025 verloren Mel und Rosalind bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ihr Haus in Malibu. Der Schauspieler befand sich zu diesem Zeitpunkt beruflich außerhalb der Stadt, doch seine Familie und ihre Haustiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Später offenbarte Mel in der Sendung ‚Elizabeth Vargas Reports‘: „Offensichtlich ist das ziemlich niederschmetternd. Es ist emotional. Man lebt dort lange Zeit, und man hatte all seine Sachen dort.“

Trotz allem versuchte der ‚Braveheart‘-Darsteller, sich inmitten des Chaos auf das Positive zu konzentrieren. „Die gute Nachricht ist, dass es allen in meiner Familie und allen, die ich liebe, gut geht. Wir sind alle glücklich, gesund und außer Gefahr – das ist letztlich alles, was für mich zählt“, betonte er. Zum Zeitpunkt der Brände war der Filmstar in Austin, Texas, um im Podcast ‚The Joe Rogan Experience‘ aufzutreten.