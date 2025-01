"Augen und Ohren" in Hollywood Mel Gibson und Sylvester Stallone: Trumps neue „Sonderbotschafter“

Mel Gibson (l.) und Sylvester Stallone sollen Hollywood im Auftrag von Donald Trump zu alter Größe zurückführen. (lau/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 12:08 Uhr

Nicht viele Filmschaffende sind Fans des künftigen US-Präsidenten. Mel Gibson und Sylvester Stallone hat Donald Trump jetzt zu seinen "Sonderbotschaftern" in Hollywood ernannt.

Der designierte US-Präsident Donald Trump (78) hat die Hollywoodstars Sylvester Stallone (78), Mel Gibson (69) und Jon Voight (86) zu seinen "Sonderbotschaftern" in der US-amerikanischen Traumfabrik ernannt. Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social schrieb Trump am Donnerstag, die drei Filmschaffenden "werden meine Augen und Ohren sein, und ich werde das tun, was sie vorschlagen".

Video News

"Großartiger, aber sehr problembehafteter Ort"

Dabei ginge es ihm darum, "Hollywood, das in den letzten vier Jahren viele Geschäfte an das Ausland verloren hat, zurückzubringen – größer, besser und stärker als je zuvor!". Die hauptsächlich in Los Angeles ansässige US-Filmindustrie beschrieb er auch als "einen großartigen, aber sehr problembehafteten Ort". Er wolle Hollywood nun zu einem neuen "Goldenen Zeitalter" verhelfen. Unter dieser Periode wird in der Filmgeschichte generell die Epoche von der Einführung des Tonfilms Anfang der 1930er Jahre bis zum Ende des Studiosystems und dem Beginn des New-Hollywood-Kinos in den 1960er Jahren bezeichnet.

Der von Trump zum Sonderbotschafter ernannte, zweimalige Oscarpreisträger Gibson erfuhr nach eigener Aussage aus Truth Social von seiner neuen Rolle. "Ich habe den Tweet zur gleichen Zeit wie ihr alle erhalten und war genauso überrascht. Dennoch bin ich dem Aufruf gefolgt. Meine Pflicht als Bürger ist es, jede Hilfe und Einsicht zu geben, die ich geben kann", sagte Gibson in einer Erklärung dem US-Branchenmagazin "Variety".

Donald Trump kann sich ihrer Loyalität sicher sein

Scherzhaft fügte der Star, der gerade erst bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien sein Haus verloren hat, hinzu: "Besteht die Möglichkeit, dass die Position mit einer Botschafterresidenz verbunden ist?"

Gibson, Voight und Stallone hatten sich in der Vergangenheit als Unterstützer des nächsten US-Präsidenten hervorgetan. "Sie hat den IQ eines Zaunpfahls", sagte der neue Sonderbotschafter Gibson etwa erst vor wenigen Wochen, vor der US-Wahl Anfang November 2024, über US-Vizepräsidentin Kamala Harris (60). Voight, der Vater von Hollywoodstar Angelina Jolie (49), bezeichnete Trump schon vor Jahren als besten US-Präsidenten seit Abraham Lincoln (1809-1865). Stallone verglich den Republikaner im November mit seinem bekannten Filmcharakter Rocky Balboa sowie Jesus.