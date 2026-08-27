Film Melissa Joan Hart bekommt noch immer Geld für ‚Crocodile Dundee‘

Melissa Joan Hart - September 2024 - 90s Con - Ocean Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 11:00 Uhr

Melissa Joan Hart bekommt noch immer Geld für 'Crocodile Dundee' – obwohl sie herausgeschnitten wurde.

Melissa Joan Hart verdient noch heute gelegentlich an einem Film mit, in dem sie letztlich gar nicht zu sehen ist.

Die Schauspielerin wurde als Kind für ‚Crocodile Dundee‘ vor die Kamera geholt, ihre Szenen schafften es jedoch nicht in die fertige Fassung des Abenteuerfilms. Trotzdem erhält die heute 50-Jährige nach eigener Aussage noch immer kleine Restzahlungen. „Ich war in ‚Crocodile Dundee‘, und obwohl man mein Gesicht darin nicht sehen wird – ich wurde herausgeschnitten –, bekomme ich immer noch alle paar Monate meine 26 Cent oder so“, erzählte Hart im Gespräch mit ‚Page Six‘ und dem Podcast-Format ‚Virtual Reali-Tea‘. Die Einnahmen seien im Laufe der Jahre zwar immer geringer geworden. Doch Hart hat inzwischen sogar eine humorvolle Verwendung für die sogenannten Residuals gefunden. In Los Angeles gibt es eine Bar namens ‚Residuals‘, in der Schauspieler ihre Nachzahlungen gegen Getränke eintauschen können.

Bereits im Podcast ‚Too Much Information‘ hatte Hart genauer von ihrem Einsatz bei ‚Crocodile Dundee‘ berichtet. Damals war sie ungefähr zehn Jahre alt und spielte ein kleines Mädchen, dessen aufgeschürftes Knie von der Titelfigur geheilt wird. Der von Paul Hogan gespielte australische Outback-Abenteurer verschlägt es in dem Film aus seiner Heimat nach New York, wo er mit der für ihn völlig ungewohnten Großstadtwelt konfrontiert wird. Der Film aus dem Jahr 1986 wurde zu einem internationalen Kinoerfolg. Rund 328 Millionen Dollar spielte die Komödie weltweit ein und gehörte damit zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres in den USA. Zwei Fortsetzungen folgten, wobei ‚Crocodile Dundee in Los Angeles‘ weder bei Kritikern noch an den Kinokassen an den Erfolg des Originals anknüpfen konnte.

Dass ihre eigene Szene aus dem ersten Teil entfernt wurde, sieht Hart rückblickend als wertvolle Lektion. Schon als Kind habe sie gelernt, mit Absagen und Rückschlägen umzugehen. „Man erlebt sehr viel Ablehnung und lernt schon früh, dass man das loslassen muss. Wenn man kein dickes Fell hat, wird man es nicht schaffen“, sagte sie 2011 zu ‚SheKnows‘. Ihre große Bekanntheit erlangte Hart schließlich mit der Nickelodeon-Serie ‚Clarissa‘. Mit 15 Jahren übernahm sie die Hauptrolle der Clarissa Darling. Später wurde sie als Sabrina Spellman in ‚Sabrina‘ zum Star.