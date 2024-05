Rückkehr nach 35 Jahren Meryl Streep erhält Ehrenpalme in Cannes

Merly Streep bekommt dieses Jahr eine Ehrenpalme. (mia/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 17:46 Uhr

Meryl Streep wird bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes mit der Ehrenpalme ausgezeichnet - dafür stattet der Hollywood-Star dem Festival seinen ersten Besuch seit Jahrzehnten ab.

Die Filmfestspiele von Cannes gehen mit einem Highlight los: Meryl Streep (74) wird am Eröffnungsabend der 77. Ausgabe des Filmfestivals die Ehrenpalme erhalten. Das Filmfestival findet vom 14. Mai bis 25. Mai diesen Jahres statt.

Video News

Es wird der erste Auftritt des Hollywood-Stars in Cannes seit Jahrzehnten. Ihr letzter Besuch bei den Filmfestspielen war 1989, als sie vor rund 35 Jahren für Fred Schepisis (84) "Ein Schrei in der Dunkelheit" als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde.

Auch George Lucas und Kevin Costner erwartet

Streep ist bei weitem nicht der einzige Hollywood-Star, der Cannes dieses Jahr einen Besuch abstatten wird. Auch George Lucas (79), der bei der Abschlusszeremonie mit einer Ehrenpalme geehrt wird, wird erwartet. Zudem laufen unter anderem Francis Ford Coppolas (85) "Megalopolis" und Paul Schraders (77) "Oh, Canada" im Wettbewerb. Auch Kevin Costner (69) bewirbt sein neuestes Werk, die Western-Saga "Horizon", bei dem Festival.

Eröffnet wird das diesjährige Festival mit dem Film "The Second Act" von Quentin Dupieux (50), in dem unter anderem Lea Seydoux (38) und Louis Garrel (40) zu sehen sind. Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien werden von Camille Cottin (45) moderiert, die ihren Durchbruch in "Call My Agent!" feierte und unter anderem in "House of Gucci" mitspielte. "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40) ist dieses Jahr Vorsitzende der Jury.

Yorgos Lanthimos präsentiert neuestes Werk

Zu den hochkarätigen Filmen, die für das diesjährige Festival vorgesehen sind, gehören des weiteren Yorgos Lanthimos' (50) "Kinds of Kindness", Jacques Audiards (72) musikalisches Melodram "Emilia Perez" mit Zoe Saldana (45) und Selena Gomez (31) in den Hauptrollen, Paolo Sorrentinos (53)"Parthenope" mit Gary Oldman (66) und David Cronenbergs (81) "The Shrouds" mit Vincent Cassel (57) und Diane Kruger (47). In Ali Abbasis (43) "The Apprentice" wird zudem Sebastian Stan (41) in die Rolle eines jüngeren Donald Trump (77) schlüpfen, während Coralie Fargeat (48) mit "The Substance" ein Horrorfilm mit Demi Moore (61) und Margaret Qualley (29) präsentiert.