Starauflauf am 5. Mai Met Gala 2025: Die Mit-Gastgeber neben Anna Wintour stehen fest

Lewis Hamilton ist Co-Gastgeber der Met Gala 2025. (jom/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 07:16 Uhr

Die Met Gala findet im kommenden Jahr am 5. Mai statt. Unter den Gastgebern befinden sich zwei Musiker und zwei bekannte Sportler.

Im Mai 2025 findet erneut das wohl wichtigste Event der Modebranche statt: In New York City tummeln sich dann wieder die Promis auf der Met Gala. Bei der Veranstaltung, die als Gala im Metropolitan Museum of Art ausgerichtet wird und auch als die "Mode-Oscars" bezeichnet wird, ist "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74) alljährlich als Co-Gastgeberin im Einsatz. Diese prominenten Mit-Gastgeber stehen ihr 2025 zur Seite.

Herrenmode im Fokus

Schauspieler Colman Domingo (54), Rennfahrer Lewis Hamilton (39), Rapper A$AP Rocky (36), Musikerkollege Pharrell Williams (51) und Basketballstar LeBron James (39) werden im kommenden Jahr die Co-Gastgeber sein. James ist dabei Ehren-Co-Vorsitzender. Traditionell findet die Met Gala am ersten Montag im Mai statt, um die kommende Ausstellung des Costume Institutes zu feiern. Diese steht dieses Mal unter dem Titel "Superfine: Tailoring Black Style" und konzentriert sich auf Herrenmode. Inspiriert von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" werden in der Ausstellung Kleidungsstücke, Gemälde oder Fotografien gezeigt, die den Stil des schwarzen Dandyismus vom 18. Jahrhundert bis heute zeigen.

"Dieses Thema bedeutet mir viel", erklärt Lewis Hamilton bei Instagram. "Als ich meine Karriere begann, hätte ich mir nie vorstellen können, wozu ich über meinen Sport hinaus fähig sein könnte. Der Druck, sich anzupassen, hält so viele Menschen zurück. Als schwarzes Kind hat mich dieser Druck sehr oft belastet. Mich kreativ auszudrücken, war und ist meine Freiheit von dieser Konformität. Für Schwarze in der ganzen Diaspora bedeutet Mode Selbsterhaltung. Mode ist Resilienz, und ich kann es kaum erwarten, unsere unterrepräsentierten Stimmen weiter zu erforschen und zu stärken." Der Dresscode für die Gäste, der meist passend zum Titel der Ausstellung gewählt wird, soll Anfang 2025 bekannt gegeben werden.

Die Met Gala ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die jedes Frühjahr im Metropolitan Museum of Art in New York City stattfindet. Sie gilt als eines der aufregendsten Promi-Mode-Events des Jahres. Die prominenten Gäste tragen in der Regel zu einem bestimmten Thema maßgeschneiderte Kreationen der weltweit bedeutendsten Modedesigner. Durch den Verkauf der exklusiven Eintrittskarten bringt der Ball Millionen für das Costume Institute ein.