Stars Michael B. Jordan strebt nach der besten Version seiner selbst

Michael B. Jordan attends Warner Bros Pictures - Sinners - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 11:00 Uhr

Michael B. Jordan versucht, die 'beste Version' seiner selbst zu sein.

Der 38-jährige Schauspieler war für seine Leistung in ‚Sinners‘ für den Critics Choice Award 2026 als bester Schauspieler nominiert worden – der Film war außerdem für 16 weitere Auszeichnungen nominiert – und Jordan sagte, er freue sich auf das kommende Jahr und darauf, an sich selbst zu arbeiten.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ bei der Verleihung am Sonntag (04. Januar) sagte er: „Ich freue mich auf 2026. Ich möchte einfach besser sein als letztes Jahr. Und weiterhin versuchen, die beste Version meiner selbst zu sein.“ Während Jordan den Preis als bester Schauspieler verpasste – diese Ehre ging stattdessen an Timothée Chalamet für ‚Marty Supreme‘ – erhielt ‚Sinners‘ vier Auszeichnungen: Bester Nachwuchsdarsteller (Miles Caton), Bestes Originaldrehbuch (Ryan Coogler), Beste Besetzung und Ensemble (Francine Maisler) und Beste Filmmusik (Ludwig Göransson).

Jordan reflektierte die harte Arbeit des Kreativteams von Sinners und sagte: „Es fühlt sich gut an … Hören Sie, wenn man wirklich hart an etwas arbeitet und alles gibt, um Teil dieser Unterhaltung zu sein … und die Leute zeigen ihre Wertschätzung für das, was man tut, und ihre Bewunderung für die Arbeit. Es fühlt sich gut an und es fühlt sich sehr lohnend an.“

Jordan würdigte auch den Regisseur von Sinners, Ryan Coogler, und bezeichnete ihn als „unglaublich“.