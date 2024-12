Stars Michael Bublé: Er war früher ein Partytier

Michael Buble attends the 30th anniversary of Cadena - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 09:00 Uhr

Michael Bublé war einst ein „Partylöwe“.

Der ‚Haven’t Met You Yet‘-Sänger ist für sein sauberes Image bekannt, doch er besteht darauf, dass dies lediglich eine „Kreation“ der Plattenfirma sei. Tatsächlich war er zu Beginn seines Ruhms hedonistisch und liebte es, zu feiern.

Michael sagte laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Der Typ im Anzug war eine Kreation einer Plattenfirma. Dieser Typ, den deine Oma liebt – das bin nicht ich. Das war ich nie. Sie vermarkten mich als: ‚Deine Mutter wird ihn lieben. Je mehr Katzen du hast, desto entzückender wird dieser Typ für dich sein.‘“ Der 49-jährige Sänger fuhr fort: „Wenn ich jetzt zurückblicke, war ich einfach so unreif, emotional total unreif. Ich war wie ein Kind im Süßwarenladen des Ruhms. Wie: ‚Oh mein Gott, da gibt es all diese Dinge, und du kannst dir kaufen, was du willst.‘ Und ich konnte auch feiern.“

Heute ist Michael seiner Frau Luisana Lopilato, mit der er seit 13 Jahren verheiratet ist, dankbar, dass sie ihm geholfen hat, ein „besserer Mann“ zu werden. Er erklärte: „Von dem Moment an, als ich meine Frau traf, wurde ich ein besserer Mann. Ich war einfach ein bisschen verloren und hatte keine Willenskraft, wenn es um die Kontrolle über was auch immer ging – Feiern, Essen oder was auch immer. Sie sagte zu mir: ‚Ich liebe dich, Mike, aber ich möchte nicht mit einem trinkenden Mann, einem drogenabhängigen Mann, einem rauchenden Mann oder so einem zusammen sein.‘ Sie war sehr entschieden.“