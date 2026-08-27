Musik Michael Bublé verrät Dolly Partons herzerwärmende Anfrage für ihr Weihnachtsduett

Michael Buble attends the 30th anniversary of Cadena - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 11:00 Uhr

Michael Bublé verrät Dolly Partons herzerwärmende Anfrage für ihr Weihnachtsduett.

Michael Bublé musste nicht lange überlegen, als Dolly Parton ihn für ein gemeinsames Weihnachtslied gewinnen wollte.

Der kanadische Sänger hat nach dem Tod der Country-Legende einen persönlichen Brief veröffentlicht, in dem Parton ihn um ein Duett bat. Bublé sagte zu, ohne den Song überhaupt vorher gehört zu haben. Parton starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren. 2020 hatten die beiden schließlich gemeinsam den Weihnachtssong ‚Cuddle Up, Cozy Down Christmas‘ aufgenommen. Der Titel erschien auf Partons Weihnachtsalbum ‚A Holly Dolly Christmas‘. Auf X erinnerte sich Bublé nun an die besondere Entstehungsgeschichte. „Dolly hat mir einmal einen Brief geschrieben und mich gefragt, ob ich mir einen von ihr geschriebenen Song anhören und ihn vielleicht mit ihr singen würde“, schrieb der Musiker. Dann machte er ein bemerkenswertes Geständnis: „Die Wahrheit ist, dass ich ihn nicht einmal angehört habe, bevor ich Ja gesagt habe. Wenn Dolly Parton fragt, sagt man Ja.“

Gemeinsam mit seinem Beitrag veröffentlichte Bublé einen Screenshot des Briefes. Darin wandte sich Parton ausgesprochen herzlich an den Sänger. Sie bezeichnete ihn als „unglaublich talentierten Mann“ und „großartigen Kerl“. Anschließend unterbreitete sie ihm ihren Vorschlag. „Ich weiß, dass du in meinem Umfeld und auf der ganzen Welt viele Fans hast, also herzlichen Glückwunsch dazu“, schrieb sie. Dann kam sie auf ihren Song zu sprechen. Sie habe ‚Cuddle Up, Cozy Down Christmas‘ für ein neues Weihnachtsalbum geschrieben und sich beim Schreiben immer wieder Bublés Stimme an ihrer Seite vorgestellt. „Als ich das geschrieben habe, habe ich ständig deine Stimme mit meiner zusammen gehört … vielleicht habe ich davon geträumt?“, schrieb Parton. Sie wusste nicht, ob Bublé aufgrund bestehender Verträge überhaupt zusagen könne oder ob er grundsätzlich Interesse an einem gemeinsamen Projekt habe. „Aber ich musste es einfach versuchen“, erklärte sie.

Für den Fall, dass Bublé einverstanden sei, hatte Parton bereits einen unkomplizierten Plan. Ihr Produzent Kent Wells könne ihm alle notwendigen Tonspuren zukommen lassen. Bublé könne seine Parts ganz in Ruhe im eigenen Studio aufnehmen. Parton zeigte sich außerdem offen für kreative Änderungen. Ihre Gesangsparts sollten im Wesentlichen unverändert bleiben, es sei denn, Bublé wolle einzelne Stellen umgestalten oder eigene Solo-Passagen übernehmen. Zum Schluss nahm die Sängerin den Zeitdruck der Musikbranche mit Humor. „Wie bei allem, was wir in diesem Geschäft machen, brauchen wir die Antwort gestern und müssen es morgen fertig haben“, scherzte sie und setzte ein „LOL!“ dahinter. Gleichzeitig wollte Parton keinen Druck auf Bublé ausüben. Sie werde seine Entscheidung abwarten und habe Verständnis, falls er keine Zeit habe oder das Duett nicht aufnehmen wolle. Ihre Zuneigung werde davon nicht abhängen. „Mach weiterhin diese großartige Arbeit“, schrieb sie zum Abschied und unterzeichnete den Brief mit „Musikalische Liebe für dich, Dolly“.

Bublé erinnerte nach Partons Tod nicht nur an die ungewöhnliche Anfrage, sondern auch an ihre besondere Persönlichkeit. „Als Gott Dolly erschuf, hat er die Form zerbrochen. Dieser Verlust tut wirklich weh“, schrieb er. Aus Partons spontaner Idee wurde schließlich ein gemeinsamer Weihnachtsklassiker – und eine Zusammenarbeit, die Bublé nun in besonderer Erinnerung behalten dürfte.