Stars Reese Witherspoon teilt tränenreiches Video und würdigt ‚unterstützende‘ Dolly Parton

Reese Witherspoon at the Apple TV's "The Last Thing He Told Me" Season Two Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 14:00 Uhr

Reese Witherspoon hat die verstorbene Dolly Parton dafür gewürdigt, ihr während ihrer gesamten Karriere enorm viel „Ermutigung und Unterstützung“ gegeben zu haben.

Die ‚Natürlich blond‘-Schauspielerin meldete sich auf Instagram zu Wort, nur wenige Stunden nachdem die Familie der Country-Legende am Dienstag (25. August) bekannt gegeben hatte, dass sie im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Dabei erinnerte Reese daran, wie die ‚Jolene‘-Interpretin sie zu ihrer mit einem Oscar ausgezeichneten Darstellung in ‚Walk the Line‘ aus dem Jahr 2005 inspiriert hatte.

Reese schrieb auf Instagram: „Ich schätze mich überglücklich, dass ich Dolly meine Freundin nennen durfte. Als ich June Carter Cash in ‚Walk the Line‘ spielte, lud sie mich zum Abendessen ein und erzählte mir Geschichten darüber, wie June Carter jeden in der Country-Musik um den Finger wickelte.“ Dolly habe ihr damals Mut gegeben, ihre ganze Seele in diese Rolle zu legen, und habe ihr auch bewusst gemacht, wie glücklich sie sich schätzen konnte, Geschichten erzählen zu dürfen.

Reese fügte hinzu: „Während meiner gesamten Karriere schickte sie mir immer wieder kleine Nachrichten voller Ermutigung und Unterstützung und sagte mir, ich solle ein Licht im Leben anderer Menschen sein und auf meine Engel hören. Immer unterschrieben mit: ‚Ich werde dich immer lieben.'“ Die Schauspielerin fügte hinzu, dass sie Dolly schon jetzt vermisse. Das Talent, die Weisheit und die „wunderschöne Seele“ der Sängerin hätten das Leben von so vielen erhellt. Sie beendete ihren Tribut mit den Worten: „Flieg nun mit deinen Engeln davon … Wir werden dich immer lieben.“

Reeses Botschaft wurde von einem Video begleitet, das eine emotionale Begegnung zwischen ihr und Dolly in ihrer Talkshow ‚Shine On with Reese‘ aus dem Jahr 2018 zeigt. In dem Clip erzählte die 50-jährige Schauspielerin dem ‚9 to 5‘-Star unter Tränen, dass sie als Kind so sein wollte wie sie. Sie fügte hinzu: „Du hast mich so sehr inspiriert.“ Dolly antwortete: „Sei nicht wie ich, sei wie du selbst.“ Die ‚The Morning Show‘-Schauspielerin erwiderte unter Tränen: „Du inspirierst mich wirklich, und ich glaube, du inspirierst mit deiner positiven Art so viele Menschen da draußen. Diese Wärme und Freundlichkeit strahlen von dir aus, weil sie echt sind.“

Dollys Tod wurde in einer Videobotschaft ihres Neffen Bryan Seaver bekannt gegeben. Ihre Vertreter bestätigten später in einem Statement, dass sie gegen Krebs gekämpft hatte: „Unsere geliebte Dolly Parton verbrachte ihr Leben und ihre Karriere damit, allem, was sie berührte, Freude, Lachen, Hoffnung und Integrität zu verleihen. Ihre unvergleichliche Großzügigkeit erreichte das Leben zahlloser Menschen, denen sie niemals persönlich begegnen würde, und dennoch war sie stets bereit, eine helfende Hand auszustrecken.“ Und weiter: „Nachdem Dolly sich mutig einem kurzen Kampf gegen Krebs gestellt hatte, verließ sie heute im Vanderbilt-Ingram Cancer Center, umgeben von ihren Liebsten, ihr irdisches Leben.“