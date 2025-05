Stars Michael Douglas wird von einer seiner langjährigen Ex-Freundinnen als ‚wunderbarer‘ Freund gefeiert

Michael Douglas - Ant-Man and the Wasp Quantumania World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 09:00 Uhr

Michael Douglas wurde von seiner Ex-Freundin Brenda Vaccaro als „wunderbarer“ Freund gelobt.

Der 80-jährige Schauspieler war sieben Jahre lang mit der Schauspielerin Brenda Vaccaro (85) zusammen. Und obwohl er für sein Playboy-Image bekannt ist, hat sie jetzt liebevoll über ihre vergangene Beziehung mit dem Star gesprochen und die gemeinsamen Jahre als „atemberaubend“ beschrieben. Sie erzählte ‚Page Six‘: „Ich bete ihn immer noch an. Ich denke, er ist wunderbar.“ Michael und Brenda hatten in den 1970er Jahren eine Beziehung, nachdem sie 1971 gemeinsam in dem Film ‚Summertree‘ auftraten. Auch Brenda erinnerte sich an diese Zeit in ihrem Leben: „Oh mein Gott, wir waren so ein wunderschönes Paar. Atemberaubend.“

Das Paar zog gemeinsam von New York nach Kalifornien, ein Umzug, der mit den ersten Erfolgen in ihren jeweiligen Karrieren zusammenfiel. „Gemeinsam nach Kalifornien zu kommen und all diese Dinge zu erleben… er bekam seine erste Show, ‚The Streets of San Francisco‘ – wir waren so aufgeregt“, so Vaccaro und fügte hinzu: „Es war wie ‚Wow, wir haben New York verlassen und sind nach Kalifornien gekommen, und alles, was passieren sollte, ist passiert‘.“

Brenda, die vor ihrer Beziehung mit Michael schon einmal verheiratet war, heiratete danach noch dreimal. Mit ihrem vierten Mann, Guy Hector, ist sie seit 1986 zusammen. Michael heiratete 1977 Diandra Luker, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, Cameron Douglas, heute 46. Nach ihrer Scheidung im Jahr 1995 heiratete Michael im Jahr 2000 Catherine Zeta-Jones. Das Paar hat zwei Kinder – Dylan (24) und Carys (22).