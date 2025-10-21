Stars Michael Fassbender spielt in Kennedy-Serie mit

Michael Fassbender - Getty - 2024 - 27th British Independent Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler schließt sich dem Cast der neuen Netflix-Serie über die amerikanische Polit-Dynastie an.

Michael Fassbender wird Teil einer neuen Netflix-Serie über die Kennedy-Familie sein.

Der 48-jährige Schauspieler übernimmt die Rolle von Joe Kennedy Sr., dem Patriarchen der amerikanischen Polit-Dynastie, in ‚Kennedy‘ – einer kommenden Dramaserie, die die verborgenen, persönlichen Wahrheiten der Familie beleuchtet.

Showrunner Sam Shaw, der auch als ausführender Produzent agiert, verriet gegenüber ‚Tudum‘: „Die Geschichte der Kennedys ist das, was unserer amerikanischen Mythologie am nächsten kommt – irgendwo zwischen Shakespeare und Reich und Schön. Aber Fredrik Logevalls beeindruckende, feinfühlige Biografie lüftet den Schleier über den menschlichen Antrieb und die Lasten hinter dem Mythos. Sie offenbart ebenso viel über unsere Gegenwart – wie wir hierhergekommen sind und wohin wir gehen – wie über die Kennedys selbst.“

Shaw fügte hinzu: „Ich freue mich unglaublich darauf, diese Saga einer Familie und einer Welt im Wandel gemeinsam mit Eric Roth, Thomas Vinterberg und unserem großartigen Team von Künstlern und Partnern zu erkunden – in einem Moment, in dem unsere Vergangenheit sich dringlicher denn je anfühlt.“

Die Serie basiert auf Fredrik Logevalls Buch ‚JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956‘. Sie soll „die intimen Leben, Lieben, Rivalitäten und Tragödien“ zeigen, die die wohl berühmteste Dynastie der Moderne prägten – und so halfen, „die Welt zu formen, in der wir heute leben“.