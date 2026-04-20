Film Alicia Vikander wählt ihre Projekte gezielt aus

Alicia Vikander - Louis Vuitton: Photocall - Paris Fashion Week 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 11:00 Uhr

Alicia Vikander ist „ziemlich gut darin geworden, Projekte auszuwählen“.

Die 37-jährige Schauspielerin glaubt, dass sie sich mittlerweile klarer darüber ist, welche Rollen zu ihr passen und ihr Spaß machen.

Die Schauspielerin – die mit dem Darsteller Michael Fassbender verheiratet ist – sagte gegenüber ‚The Independent‘ : „Ich würde sehr gerne wieder einen Actionfilm drehen. Es ist eher so, dass ich mir denke: Ich möchte wirklich mit diesen Leuten oder dieser Person arbeiten. Ich bin ziemlich gut darin geworden, Projekte auszuwählen, bei denen ich genau weiß, warum ich sie machen möchte, und auf die ich mich wirklich freue. In den letzten Jahren hatte ich einfach eine wirklich gute Zeit.“

Vikander verbringt derzeit die meiste Zeit in Europa, doch die Schauspielerin fühlt sich auch weiterhin Hollywood und der amerikanischen Filmindustrie verbunden. Die Oscar-Preisträgerin verfolgt auch weiterhin die Oscars mit großer Begeisterung, auch wenn sie nicht immer an der Zeremonie teilnimmt. „Natürlich schaue ich mir jedes Jahr alle [nominierten] Filme an. Ich habe die Verleihung dieses Jahr nicht live gesehen, weil ich eine junge Familie habe, aber ich bin morgens immer die Erste, die aufwacht und nachschaut“, so die Darstellerin weiter.

Aktuell spielt Vikander neben Paul Dano und Jude Law in ‚The Wizard of the Kremlin‘, einem neuen Politthriller, der den Zusammenbruch der Sowjetunion und den Aufstieg Wladimir Putins in Russland thematisiert.