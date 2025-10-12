Stars Michelle: Das hat sie nach ihrem Abschiedskonzert vor

Bang Showbiz | 12.10.2025

Michelle hat nach ihrem Karriereende große Pläne.

Die Schlagerikone ist seit über drei Jahrzehnten im Showgeschäft tätig und will sich im kommenden Jahr pünktlich zu ihrem Geburtstag von der Bühne verabschieden. Vorausgehen soll ihrem allerletzten Konzert eine ausgedehnte Tournee durch ganz Deutschland, die Michelle die Chance gibt, all ihren treuen Fans noch einmal Adieu zu sagen. Was sie nach dem Ende ihrer Schlagerkarriere vorhat, verriet die 53-jährige Sängerin jetzt bei einem Auftritt in der Talksendung ‚Kölner Treff‘. „Also ich bin kein Sofa-Mensch, es sei denn, es ist Urlaub, dann liebe ich es auch“, verriet Michelle im Interview und stellte damit sogleich klar, dass sie nicht vorhabe, im Musik-Ruhestand untätig herumzusitzen.

Genauere Details zu ihren Zukunftsplänen wollte sich die ‚Wer Liebe lebt‘-Interpretin allerdings nicht entlocken lassen. „Aber ich habe natürlich Pläne. Das hat aber nichts mit Musik zu tun und auch nichts mit Öffentlichkeit, sondern ich habe große Pläne, bin da mittendrin und wenn es soweit ist, dann komme ich gerne wieder und erzähle das“, sagte sie nur kryptisch. Ein paar wenige Einzelheiten gab Michelle dann aber doch noch preis: „Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Es wird etwas ganz, ganz Besonderes sein und es wird sehr speziell sein. Und es wird auf jeden Fall etwas sein, was Menschen und Tieren helfen wird. Ein Herzensprojekt und mehr kann ich noch nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall wie verrückt da drauf.“

Erst vor kurzem waren außerdem Trennungsgerüchte laut geworden, doch in der TV-Sendung betonte Michelle, dass die Beziehung zu ihrem Schlagerkollegen Eric Philippi weiterhin Bestand hat und sie sich auch von den dauernden Witzen über den Altersunterschied von 25 Jahren nicht mehr stören lasse. „Wir haben uns da auch ein dickes Fell angeschafft. Man sollte hinter sich stehen und einfach nicht auf die Arschengel hören, sondern sein Ding durchziehen“, stellte Michelle klar.