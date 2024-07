"Flutlicht-Tournee" Michelle geht ab Januar 2026 auf Abschiedstournee

Sängerin Michelle hat ihre Abschiedstournee angekündigt. (hub/spot)

SpotOn News | 05.07.2024, 12:34 Uhr

Mit "Flutlicht - Die Tournee" will Sängerin Michelle Abschied von der Bühne nehmen. Die Tournee startet Mitte Januar 2026, wie jetzt bekannt wurde.

Michelle (52) geht Anfang 2026 auf Abschiedstournee. Das hat die Sängerin nun angekündigt. "Flutlicht – Die Tournee 2026" wird einer Pressemitteilung zufolge am 18. Januar 2026 in Lingen in der Emsland Arena starten und am 9. Februar 2026 in Chemnitz enden. Dazwischen macht die Künstlerin auch Station in Bielefeld, Zwickau, Berlin, Leipzig, Nürnberg, Erfurt, Hannover, Magdeburg, Hamburg, Oberhausen, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln und Cottbus. Der Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch, den 10.07.2024.

Am heutigen Freitag (5. Juli) hat Michelle zudem ihr Album "Flutlicht" veröffentlicht. In ihrer Abschiedsshow sollen dann 2026 neben ihren Klassikern wie "Idiot" (2002), "Wer Liebe lebt" (2001) oder "Nicht verdient" (2018) auch ihre neuesten Singles wie "So oder so" und "Falsch dich zu lieben" dabei sein.

Michelle hat sich dieses Jahr verlobt

Zuletzt machte Michelle, die ihre Karriere schon Mitte der 1990er Jahre startete, aber nicht nur mit ihrer Musik Schlagzeilen. Anfang Juni verkündete die Sängerin in Florian Silbereisens (42) Show "Schlagerbooom Open Air" zusammen mit ihrem Partner Eric Philippi (27) ihre Verlobung. Der 27-Jährige, der auch am neuen Album mitgearbeitet haben soll, sagte in der Show: "Wir sind gemeinsam durch die tiefsten Tiefen, aber auch durch die höchsten Höhen gegangen. Für mich war klar: Das ist die Frau für mein Leben und ich möchte mit dieser Frau den Rest meines Lebens verbringen." Deshalb habe er ihr "vor ungefähr zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt".

Michelle ergänzte in der TV-Sendung: "Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will und ich habe natürlich Ja gesagt." Ein Jahr zuvor hatten die beiden Sänger beim "Schlagerbooom Open Air" verkündet, dass sie ein Paar sind. Weitere Details zu ihrer geplanten Hochzeit sind bisher noch nicht bekannt.