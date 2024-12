In der TV-Show "Udo Jürgens Forever" Michelle Hunziker und Tochter Aurora singen „Liebe ohne Leiden“

Michelle Hunziker, ihre Tochter Aurora Ramazzotti (r.) und Sänger Sasha in der TV-Show "Udo Jürgens Forever". (ili/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 13:27 Uhr

Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazzotti singen "Liebe ohne Leiden" in der TV-Show "Udo Jürgens Forever". "Ein sehr emotionaler Moment für uns alle", sagen sie im Doppelinterview über ihren Auftritt.

Moderatorin Michelle Hunziker (47) und ihre älteste Tochter, Aurora Ramazzotti (28), performen in der TV-Show "Udo Jürgens Forever" (23. Dezember, 20:15 Uhr, das Erste) gemeinsam auf der Bühne. Wie es zu ihrem Engagement in der Sendung kam, die anlässlich seines zehnten Todestags (21. Dezember) an den Schlagerstar erinnert, und was die beiden überhaupt mit dem österreichischen Musiker verbindet, erzählen sie im Doppelinterview mit spot on news.

Sie beide sind Teil der TV-Show "Udo Jürgens forever". Wie kam es dazu?

Michelle Hunziker: Zuerst wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, die Sendung zusammen mit Sasha zu moderieren. Da habe ich gleich "ja" gesagt. Und dann kam irgendwann die Idee auf, dass ich mit meiner Tochter "Liebe ohne Leiden" singe. Da habe ich Auri dann gefragt, ob sie dazu Lust hat.

Aurora Ramazzotti: Natürlich hatte ich dazu Lust. Ich mag den Song und seine Bedeutung und es war ein sehr persönlicher Auftritt zusammen mit meiner Mutter. Da ich kein Deutsch spreche, musste ich den Song erstmal lernen und meine Mutter hat mir geholfen, dass ich alles richtig ausspreche.

Die Sendung wurde im November im Circus Krone aufgezeichnet. Wie war es, dort gemeinsam auf der Bühne zu stehen?

Hunziker: Ich kann nur sagen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, mit Aurora auf der Bühne zu stehen.

Ramazzotti: Und es war eine besondere Ehre, vor der Familie von Udo Jürgens dieses Lied, das Udo zusammen mit seiner Tochter Jenny 1984 gesungen hat, singen zu dürfen. Das war ein sehr emotionaler Moment für uns alle.

Was verbinden Sie generell mit Udo Jürgens?

Hunziker: Ich kenne die Musik von Udo Jürgens seit meiner Kindheit. Er war ein großartiger Musiker und Künstler, der unzählige Songs geschaffen hat, die ich bereits in meiner Kindheit in der Schweiz gehört habe. Später durfte ich ihn auch persönlich bei "Wetten, dass..?" kennenlernen.

Mit welchem Udo-Jürgens-Song verbinden Sie ein persönliches Erlebnis?

Hunziker: Mein Vater hat früher immer "Mit 66 Jahren" als Mantra gegen das Älterwerden gesungen. Und ich habe mit meinem Papa zusammen "Tom und Jerry" geschaut und "Vielen Dank für die Blumen" mitgesungen.

War er auch Ihnen vor der Vorbereitung auf die Show bereits ein Begriff?

Ramazzotti: Mir war er vor der Anfrage zur Show nicht bekannt, da ich in Italien aufgewachsen bin. Aber ich habe mich dann mit ihm beschäftigt und bin beeindruckt, was für ein großartiger Künstler er war.

Zur Aufzeichnung der Sendung kamen Sie nach München. Hatten Sie dabei auch Gelegenheit, etwas von der Stadt zu sehen?

Hunziker: Dieses Mal hatten wir leider keine Zeit, in München unterwegs zu sein. Wir waren mit Proben et cetera beschäftigt. Aber ich kenne München von vielen Aufenthalten und mag die Stadt sehr.

Ramazzotti: Auch ich war schon früher mit meinem Freund in München und finde die Stadt wunderschön.