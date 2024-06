Stars Michelle Obama: Schwerer Abschied

Michelle Obama and her mother - May 2024 - X - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2024, 16:25 Uhr

Die ehemalige First Lady muss den Tod ihrer geliebten Mutter verkraften.

Michelle Obama muss den Tod ihrer geliebten Mutter verkraften.

Die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika gab am Freitag (31. Mai) bekannt, dass Marian Robinson im Alter von 86 Jahren verstorben sei. Auf X, ehemals Twitter, schrieb die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama und Mutter der 25-jährigen Malia sowie der 22-jährigen Sasha: „Meine Mutter Marian Robinson war mein Fels, sie war immer für mich da, egal was ich brauchte. Sie war der gleiche unerschütterliche Rückhalt für unsere gesamte Familie und wir sind untröstlich darüber, dass sie heute gestorben ist. Wir wollen auf ihr bemerkenswertes Leben zurückblicken.“

Marian, die bis zu seinem Tod im Jahr 1991 mit Frasier Robinson verheiratet war, brachte neben Michelle auch den heute 62-jährigen Sohn Craig zur Welt. Den Großteil ihres Lebens verbrachte sie in ihrer Heimatstadt Chicago, bevor sie sich dazu bereit erklärte, Barack und Michelle nach Washington D.C. zu begleiten, nachdem der gebürtige Hawaiianer 2008 die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte. Im Weißen Haus unterstützte Marian die Familie Obama unter anderem bei der Erziehung der zwei damals noch minderjährigen Töchter.