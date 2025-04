Musik Usher tritt mit Craig David in London auf

Usher at the 2024 Black Music Action Coalition Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 09:00 Uhr

Usher trat am Samstagabend (5. April) während seiner Show in London mit Craig David auf.

Der Pop-Superstar brachte am Wochenende seine ‚Past Present Future‘-Tour für 10 Shows in die britische Hauptstadt und hatte beim vierten Auftritt eine besondere Überraschung für das Publikum – er brachte Craig zum Duett der Hits des britischen Stars ‚Fill Me In‘ und ‚7 Days‘ auf die Bühne.

In einem Post auf Instagram gab Craig zu, dass mit der Zusammenarbeit ein Traum in Erfüllung gegangen sei. Er schrieb: „Ich fühle mich wirklich gesegnet, die Bühne mit der Legende @usher zu teilen. Für mich schließt sich ein echter Kreis. Als ich aufwuchs, lief bei mir ‚I Think of You‘ und ‚U Make Me Wanna‘ in Dauerschleife. Er war schon immer ein Künstler, den ich zutiefst respektiere, und einer der Größten, die das je gemacht haben. Danke für diesen unglaublichen Moment.“

Craig verriet zuvor, dass er jahrelang davon geträumt habe, mit dem ‚Yeah!‘-Star zusammenzuarbeiten, seit sie einen „Moment“ in einem französischen Radiosender teilten, als sie gemeinsam freestylten. Im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ beim Jingle Bell Ball in Capital mit Barclaycard im vergangenen Jahr sagte Craig: „Für mich, der mit Usher aufgewachsen ist, wäre das etwas Großartiges. Wir würden etwas Besonderes schaffen. Wir hatten einen Moment in einem Lokal namens Skyrock bei einem Radiosender da drüben in Paris und wir haben ein bisschen Freestyle im Radio gemacht, als ich ‚Fill Me In‘ und ‚7 Days‘ veröffentlicht habe und er ‚You Make Me Wanna … “