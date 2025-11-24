Stars Michelle Pfeiffer nimmt ihre Rolle als Großmutter ernst

Bang Showbiz | 24.11.2025, 09:00 Uhr

Michelle Pfeiffer nimmt 2026 weniger Arbeit an, um sich ganz ihrer Rolle als Großmutter zu widmen.

Die 67-jährige Schauspielerin wurde 2024 zum ersten Mal Großmutter, nachdem ihre Adoptivtochter Claudia (32) ein Baby zur Welt gebracht hatte. Details über das Kind sind nicht bekannt, doch sie freut sich darauf, im nächsten Jahr viel Zeit mit dem neuen Familienmitglied zu verbringen.

Pfeiffer sagte gegenüber ‚Fox News Digital‘: „Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sich mir bieten, und liebe meine Arbeit. Bei allen drei Projekten, an denen ich kürzlich gearbeitet habe, habe ich mit unglaublichen Schauspielkollegen zusammengearbeitet. Großartige Regisseure, großartiges Material.“ Sie fügte hinzu: „Allerdings wusste ich nicht, dass meine Tochter vorhatte, schwanger zu werden, was ihr auch gelungen ist. Und siehe da, jetzt arbeite ich viel. Ich denke also, dass ich wahrscheinlich den größten Teil des nächsten Jahres frei haben werde, worauf ich mich sehr freue.“

Die Darstellerin adoptierte ihre Tochter Claudia, bevor sie und ihr 69-jähriger Ehemann, der Fernsehautor David E. Kelley, 1993 heirateten. Das Paar bekam 1994 einen Sohn namens John (31). Pfeiffer sagte im September, dass es sich wie „der Himmel“ anfühle, Großmutter zu werden. In einer Folge des ‚SmartLess‘-Podcasts sagte die Oscar-nominierte Schauspielerin zu den Moderatoren, den Schauspielern Jason Bateman (56), Sean Hayes (55) und Will Arnett (55): „Mir ist bewusst, dass mir nur noch eine begrenzte Zeit bleibt, und – vielleicht werde ich es in dieser Sendung bekannt geben – dass ich letztes Jahr Großmutter geworden bin. Ich habe darüber sehr wenig gesprochen, und es ist – es ist himmlisch. Es ist lächerlich.“