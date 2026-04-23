Stars Nicole Kidman musste während der Dreharbeiten zu ‚Margo’s Got Money Troubles‘ ins Krankenhaus

Nicole Kidman attends Apple's 'Margo's Got Money Troubles' premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 10:00 Uhr

Nicole Kidman wurde während der Dreharbeiten zu 'Margo’s Got Money Troubles' ins Krankenhaus eingeliefert.

Nicole Kidman wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie trotz Grippe Szenen für ‚Margo’s Got Money Troubles‘ gedreht hatte.

Die 58-jährige Schauspielerin gibt ihr Debüt als ehemalige Profi-Wrestlerin und heutige Anwältin Lace in der Episode vom 22. April der Apple-TV+-Comedy-Drama-Serie – an der Seite von Elle Fanning (Margo) und Nick Offerman (Jinx). Die „große Schlüsselszene“, in der Lace bei einer Fan-Convention wieder auf Jinx und dessen Tochter Margo trifft, umgeben von „Hunderten von Statisten“, drohte jedoch zu scheitern, da Nicole krank wurde. Nick (55) erzählte dem Magazin ‚People‘: „Wir waren morgens da, haben uns aufgewärmt. Einige von uns sollten tatsächlich Wrestling zeigen, also hatten wir unsere Doubles und Leute, mit denen wir gearbeitet haben. Dann kam die Nachricht, dass Nicole die Grippe hat und wir sie heute vielleicht nicht bekommen.“ Die Crew war zunächst ziemlich enttäuscht, da sie wussten, dass das „ganze Spektakel“ nur für diesen einen Tag aufgebaut werden konnte. Nick weiter: „Es war etwa 8 Uhr morgens, als wir das erfuhren. Gegen 11 Uhr hieß es dann plötzlich: ‚Nicole kommt.'“

Nicole erschien am Set „sehr blass und angeschlagen“, machte aber trotzdem weiter. Nick ergänzte: „Sie kam und sorgte dafür, dass wir jede Einstellung mit ihr bekamen – wie ein absoluter Superheld. Sie hat alles gemacht, was nötig war, damit wir nichts von dem verlieren, was wir für ihre Figur brauchten.“ Nach den Dreharbeiten wurde Nicole „buchstäblich für eine Infusion ins Krankenhaus gebracht“. Nick fügte hinzu: „Ich sagte zu ihr: Ich habe dich schon immer bewundert, aber so wird man Nicole Kidman. Man erscheint, damit die Produktion keine Minute von deinem Wert verliert. Das war unglaublich großzügig. Es war erstaunlich.“

‚Margo’s Got Money Troubles‘ – basierend auf dem Bestseller-Roman von Rufi Thorpe aus dem Jahr 2024 – zeigt außerdem Michelle Pfeiffer als Shyanne, die Mutter der Hauptfigur und ehemalige Hooters-Kellnerin. Die IMDb-Zusammenfassung lautet: „Eine junge Mutter kämpft darum, über die Runden zu kommen. Als ihr entfremdeter Vater Hilfe anbietet, startet sie einen OnlyFans-Account und nutzt dabei seine Ratschläge aus dem Profi-Wrestling. Obwohl sie erfolgreich ist, fragt sie sich, ob Internet-Ruhm nicht einen zu hohen Preis hat.“