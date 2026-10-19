Stars Michelle plant radikales Makeover: ‚Ich möchte das einfach nicht mehr‘

Michelle Tanja Hewer - 25.03.17 Oldenburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin will sich nach dem Ende ihrer Bühnenkarriere optisch verändern.

Michelle kündigt eine große Typveränderung an.

Nach mehr als drei Jahrzehnten im Schlagergeschäft hat die Sängerin ihre Musikkarriere beendet. Seit ihrem Abschied von der großen Bühne richtet die 54-Jährige ihr Leben neu aus und möchte sich auch äußerlich von ihrer bisherigen Rolle lösen. Nun hat sich Michelle eine drastische Veränderung vorgenommen: Ihre Haare sollen auf einen Zentimeter gekürzt werden.

In ihrem Instagram-Liveformat ‚Nachtgedanken‘ zeigte Michelle ihren deutlich sichtbaren grauen Ansatz und ihre blonden Längen. Mit ihrer natürlichen Haarfarbe hat sie sich inzwischen angefreundet. „Ich liebe es!“, erklärte sie im Livestream und betonte, wie sehr sie es genieße, auf das regelmäßige Färben zu verzichten. Doch bei der Haarfarbe soll es nicht bleiben. Die unterschiedlichen Farbtöne möchte Michelle hinter sich lassen. Deshalb plant sie für Dienstag (20. Oktober) einen radikalen Schnitt. „Ich mache meine Haare komplett kurz, auf einen Zentimeter“, kündigte sie an.

Dabei geht es Michelle offenbar um mehr als eine neue Frisur. Die Musikerin erklärte, dass sie mit ihren Haaren auch einen Teil ihrer bisherigen Lebensphase verbinde. „Da steckt so viel Energie drin, die ich nicht mehr haben möchte“, sagte sie. „Ich möchte das einfach nicht mehr haben. Ich möchte das einfach abhaben, diese Energie weghaben.“ Möglicherweise kehre sie irgendwann wieder zu langen Haaren zurück. Färben will Michelle ihren Schopf aber „nie wieder“. Ihren neuen Look dürfte sie ihren Fans schon bald auf Instagram zeigen.