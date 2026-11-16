Stars Michelle verrät ihren Preis als Medium

Michelle Tanja Hewer - 25.03.17 Oldenburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 14:00 Uhr

Michelle verrät ihren Preis als Medium.

Noch vor wenigen Monaten stand Michelle als Schlagersängerin auf der Bühne, inzwischen schlägt sie beruflich einen völlig neuen Weg ein.

Die 54-Jährige, die künftig wieder unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer auftreten möchte, hat sich aus dem Musikgeschäft verabschiedet und widmet sich spirituellen Angeboten. Als Medium namens Wakan bietet sie Coachings und Kontakte zu Verstorbenen an. Wie viel sie für ihre Sitzungen verlangt, hat sie nun ebenfalls verraten.

Auf ihrer Internetseite wirbt Hewer mit dem Versprechen, Menschen dabei zu unterstützen, ihre innere Kraft wiederzufinden. Neben persönlichen Terminen sind auch Online-Sitzungen möglich. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf sogenannten Jenseitskontakten. Was darunter zu verstehen ist, erklärte sie in einem Interview mit RTL: „Jenseitskontakte sind, wenn ich mich mit dem Geist eines Verstorbenen verbinde.“

Das Angebot hat offenbar bereits großen Zuspruch gefunden. Wie RTL berichtet, kostet eine einstündige Sitzung 250 Euro. Bis April sei die ehemalige Sängerin nach eigenen Angaben schon ausgebucht. Wer zunächst herausfinden möchte, ob das Angebot zu ihm passt, kann über die Webseite ein kurzes Kennenlerngespräch vereinbaren. Diese 15-minütigen Gespräche werden allerdings von einem Mitglied ihres Teams geführt.

Dass ihr beruflicher Neuanfang für manche Menschen ungewöhnlich erscheinen dürfte, ist Hewer durchaus bewusst. Allerdings habe ihr bislang niemand offen ins Gesicht gesagt, dass er ihre Tätigkeit für befremdlich halte. „Wenn ich den Menschen davon erzähle, gucken sie mich an und wagen sich nicht, zu mir zu sagen: ‚Du hast sie doch nicht alle'“, berichtete sie. Viele wüssten zudem, dass sie sich schon lange mit spirituellen Themen beschäftige und von ihrer Arbeit überzeugt sei.