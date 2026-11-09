Stars Michelle kommentiert die Reaktionen auf ihre gewagte Frisur

Michelle Tanja Hewer - 25.03.17 Oldenburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 14:00 Uhr

Michelle kommentiert die Reaktionen auf ihre gewagte Frisur.

Michelle hat sich für einen radikalen Schnitt entschieden: Seit knapp drei Wochen trägt die Schlagersängerin einen grauen Buzz-Cut.

Während einige Fans ihre neue Optik feiern, können andere mit der Typveränderung offenbar wenig anfangen. In ihrem Instagram-Format ‚Nachtgedanken‘ hat die 54-Jährige nun auf die unterschiedlichen Reaktionen reagiert und verraten, wie zufrieden sie selbst mit ihrem neuen Look ist. Die Entscheidung, sich die Haare nahezu vollständig abzurasieren, hatte Michelle zuvor bewusst getroffen. Nach vielen Jahren mit langen Haaren wollte sie offenbar einen Schlussstrich ziehen. „Ich habe das Gefühl, dass in diesen Haaren, die ja über all die Jahre jetzt runtergewachsen sind, so viel Energie steckt, die ich nicht mehr haben möchte“, erklärte sie ihre Beweggründe.

Dass ihr neuer Stil nicht bei allen gut ankommt, überrascht sie offenbar wenig. Die Kommentare in den sozialen Netzwerken fielen unterschiedlich aus. Michelle lässt sich davon allerdings nicht verunsichern. „Die Kommentare gehen natürlich auseinander“, stellte sie in ihrem Video fest. Gegen unterschiedliche Geschmäcker hat die Sängerin nichts einzuwenden. Entscheidend sei für sie jedoch der Umgangston. „Meinungsfreiheit. Da bleibe ich auch dabei, das ist völlig in Ordnung. Beleidigungen müssen nicht sein. Es ist halt nicht jedermanns Geschmack, aber es ist mein Geschmack“, machte sie deutlich.

An ihrer Entscheidung zweifelt Michelle keineswegs. „Ich habe es bislang keine Sekunde bereut“, betonte sie. Vielmehr genieße sie das neue Lebensgefühl. „Ich fühle mich super, super wohl. Ich kann das nur jedem raten, zu machen. Es ist wirklich eine Erlösung“, schwärmte die Musikerin. Neben dem Gefühl der Befreiung bringt der kurze Schnitt auch praktische Vorteile mit sich. Das Haarewaschen gehe nun deutlich schneller. Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings: Bei niedrigen Temperaturen muss Michelle inzwischen häufiger zu einer Mütze greifen, denn ohne Kopfbedeckung wird es ihr draußen schnell zu kalt.

Auch die Farbe ihrer Haare sorgt gelegentlich für einen ungewöhnlichen Effekt. Einige Partien seien nicht grau, sondern sogar weiß. Dadurch wirke es auf der Kamera stellenweise, als habe sie am oberen Kopf kaum noch Haare. „Ich sehe gerade, dass es aussieht, als ob ich hier oben keine Haare hab“, bemerkte sie selbst amüsiert. Die radikale Veränderung passt zu einer Phase des Umbruchs. Nach mehr als 34 Jahren im Musikgeschäft hat Michelle ihre Schlagerkarriere beendet. Künftig möchte sie unter dem Namen „Wakan“ als spirituelle Heilerin und Seelencoach arbeiten. Im Mai 2026 wurde außerdem ihre Trennung von Verlobtem Eric Philippi bekannt.