Stars Michelle Williams: Heath Ledger war ’so besonders‘

Michelle Williams - Golden Globes 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 09:00 Uhr

Michelle Williams hat ihren ehemaligen Partner Heath Ledger als „so besonders“ gewürdigt.

Die 44-jährige Schauspielerin hatte mit Heath Ledger die zweijährige Tochter Matilda Ledger, die heute 19 Jahre alt ist, bevor er im Januar 2008 im Alter von 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis von verschreibungspflichtigen Medikamenten starb, Monate nachdem sich das Paar getrennt hatte.

Jetzt hat sie bei einem Auftritt im Podcast ‚Armchair Expert‘ mit Dax Shepard offen über den Schauspieler und ihre Einstellung zur Mutterschaft gesprochen und über sein Vermächtnis gesagt: „(Er war) so besonders, so besonders. Gott sei Dank gibt es Matilda.“ Michelle wurde auch emotional, als Dax (49) sich an seine eigene Verbindung zu Heath, dem Star aus ‚Brokeback Mountain‘, erinnerte. Er sagte: „Ich fühle mich verpflichtet zu sagen, dass ich ihn ein wenig kannte, als er trocken wurde, und ich weiß nicht, ob ich mich jemals so schnell in jemanden verliebt habe. Er ist einer der außergewöhnlichsten Jungen, die ich je kennengelernt habe, und ich spüre das Gewicht der Welt auf ihm auf eine ganz besondere Weise, die mir das Herz bricht. Ich war sehr, sehr traurig, und ich dachte, dass er einfach so besonders ist.“

Michelle und Heath lernten sich bei den Dreharbeiten zu Ang Lees Drama ‚Brokeback Mountain‘ aus dem Jahr 2005 kennen, das großen Anklang fand und mit mehreren Oscars ausgezeichnet wurde. Während der Promotion des Films erfuhr das Paar, dass sie ihr erstes Kind erwarteten, und begrüßte Matilda im Oktober 2005.