Stars Michelle Yeoh: Kinderlosigkeit macht sie traurig

Michelle Yeoh at FIJI Water at The 3rd Annual Gold House GOLD GALA at The Music Center 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 09:00 Uhr

Die 'Wicked'-Darstellerin spricht offen über ihre Unfruchtbarkeit.

Michelle Yeoh empfindet „große Traurigkeit“ über ihre Unfähigkeit, Kinder zu bekommen.

Die Schauspielerin war ursprünglich von 1988 bis 1992 mit Dickson Poon verheiratet. Während dieser Zeit stellte sich heraus, dass sie nicht in der Lage war, Kinder zu bekommen. Mittlerweile hat die 62-Jährige sechs Patenkinder – eines davon ist die Tochter ihres Ex-Mannes – und stellt klar, dass sie im Allgemeinen „nichts“ im Leben bereut.

Im Gespräch mit der ‚Sunday Times‘ offenbart sie: „Vielleicht ist das die größte Traurigkeit in meinem Leben, dass ich keine Kinder haben kann. Aber das Schöne ist, dass ich sechs Patenkinder habe, viele Neffen und Nichten. Ich bereue es nicht, denn ich habe immer 110 Prozent gegeben. Ich habe alles getan, damit es klappt, und manchmal reicht das nicht aus. Im Leben heißt es, dass man nicht so herumlaufen und seine Hände festhalten soll, man muss lernen, loszulassen. Manchmal hilft es, loszulassen, um vorwärts zu kommen.“

Kürzlich verriet die ‚Wicked‘-Darstellerin, dass ihre Fruchtbarkeitsprobleme zum Teil für die Scheidung von Dickson verantwortlich waren. Im ‚The Goop Podcast‘ enthüllte sie: „Wir haben alles getan, was notwendig war [um Kinder zu bekommen]. Leider war ich körperlich nicht in der Lage dazu. Ich wusste, dass mein Ex wirklich eine große Familie wollte… nicht nur einen Sohn, sondern zwei oder noch besser drei Söhne. Er arbeitete hart für ein großes Imperium und er brauchte Söhne, um sein Erbe fortzuführen. Ich weiß nicht, wie Frauen in unserer Branche es schaffen, schwanger zu sein, ein Baby zu bekommen und wieder ins Berufsleben einzusteigen. Ich bin keine Multitaskerin.“