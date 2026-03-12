Stars Mickey Rourke nennt ‚wahren Grund‘, warum er vor Räumung die Miete nicht mehr zahlte

Mickey Rourke - 2016 - Triple 9 premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 11:00 Uhr

Mickey Rourke hat behauptet, er habe aufgehört, die Miete für sein Haus zu bezahlen, weil die Wohnbedingungen „inakzeptabel“ gewesen seien.

Der ‚The Wrestler‘-Schauspieler, der fast 60.000 Dollar Miete zurückgehalten hatte, wurde nach einem Urteil vom 9. März zugunsten seines Vermieters Eric Goldie angewiesen, das Haus in Los Angeles zu verlassen. Rourke behauptet jedoch, dass zahlreiche Probleme im Haus nie behoben worden seien. In einer Erklärung gegenüber ‚E! News‘ berichtete er: „Der Grund, warum ich aufgehört habe, Miete zu zahlen, war, dass die Wohnbedingungen im Haus unzumutbar geworden waren. Monatelang gab es ernsthafte Probleme, die trotz meiner Versuche, sie beheben zu lassen, immer wieder ignoriert wurden.“

Der 73-Jährige behauptete, es habe anhaltende Ratten- bzw. Nagetierprobleme gegeben, die „nie vollständig gelöst“ worden seien. Außerdem habe es Schwierigkeiten mit dem Badezimmer und der Wasserinstallation gegeben. Rourke erklärte weiter, dass „wiederholte Reparaturanfragen“ nichts gebracht hätten und selbst grundlegende Wartungsarbeiten nie ordnungsgemäß durchgeführt worden seien. Er fügte hinzu: „Die Miete zurückzuhalten war keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe. Ich konnte einfach nicht weiter für ein Haus bezahlen, das sich in einem so schlechten Zustand befand, nachdem ich so oft versucht hatte, diese Probleme beheben zu lassen.“ Gerichtsunterlagen, die ‚E! News‘ vorliegen, zeigen, dass Goldie nun nur den Besitz des Hauses zugesprochen bekam. Der Mietvertrag wurde aufgehoben und der Pachtvertrag für verfallen erklärt. Das Urteil erwähnt jedoch weder die noch ausstehende Miete noch Rourkes Vorwürfe über den Zustand des Hauses.

Ende letzten Jahres war berichtet worden, dass Rourke in der Woche vor Weihnachten eine dreitägige Zahlungsfrist erhalten hatte, um die ausstehenden 59.100 Dollar zu bezahlen oder die Wohnung zu räumen. Anfang Januar wurde eine Crowdfunding-Seite eingerichtet, um Geld für seine Rechnungen zu sammeln. Der Hollywood-Star bezeichnete die Aktion jedoch als „demütigend und peinlich“ und bat Fans, nichts zu spenden. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die GoFundMe-Kampagne tatsächlich von seinem eigenen Team gestartet worden war. Seine langjährige Managerin Kimberly Hines sagte gegenüber Deadline: „Wir versuchen einfach, unser Bestes zu tun. Meine Assistentin hat das gestartet, um Mickey zu helfen, weil er aus seinem Haus geworfen wurde. Es war nicht böse gemeint. Das Geld wurde noch nicht verwendet. Wenn Mickey entscheidet, dass er es nicht möchte, wird es den Fans zurückgegeben.“