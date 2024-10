Stars Mickie Krause: Zur Silberhochzeit verrät er sein Liebesgeheimnis

Mickie Krause BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 14:00 Uhr

Mickie Krause feiert Silberhochzeit mit seiner Ute und verrät sein Liebesgeheimnis.

Mickie Krause und seine Frau Ute feiern 25 Jahre Ehe – eine lange Zeit für den Ballermann-Star, der nun sein Geheimnis für eine stabile Beziehung offenbart hat. Anlässlich ihrer Silberhochzeit erklärte Krause, dass vor allem räumlicher Abstand eine entscheidende Rolle spiele.

„Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich viel unterwegs und nicht permanent zu Hause bin.“ Für ihn sei es wichtig, dass sie nicht ständig „24/7 aufeinander hocken“, sagte der Sänger jetzt im Gespräch mit ‚RTL.de‘. Distanz hält ja bekanntlich die Liebe frisch und ermögliche es beiden, eigene Projekte zu verfolgen und sich dann wieder auf die gemeinsame Zeit zu freuen. Dass Ute es nach all den Jahren immer noch mit ihm „aushalte“, mache ihn besonders glücklich.

Das Paar, das seit über 30 Jahren zusammen ist, lebt in einer kleinen Gemeinde im Münsterland und hat drei Töchter und einen Sohn. Besonders freut sich Mickie Krause sich darauf, Großvater zu werden, doch das habe noch Zeit: „Die Älteste ist 22 und soll erst mal ihre Ausbildung zu Ende machen.“ Ihre Silberhochzeit feierten sie mit rund 150 Gästen auf Mallorca. Unter den Gästen waren prominente Freunde wie Jan Hofer, Peter Wackel, Tim Toupet und Lorenz Büffel. Als Highlight trat die Band Fury in the Slaughterhouse auf und sorgte für einen unvergesslichen Abend.