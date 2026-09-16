Stars Mike Flanagan wollte bei seiner neuen ‚Carrie‘-Serie bewusst einen anderen Weg einschlagen

Summer H. Howell and Mike Flanagan at Deadline Studio for Toronto Film Festival - Getty - Sept 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2026, 18:00 Uhr

Mike Flanagan wollte bei seiner neuen ‚Carrie‘-Serie einen anderen Weg einschlagen.

Deshalb sollte Hauptdarstellerin Summer H. Howell den berühmten Horrorfilm aus dem Jahr 1976 vor Beginn der Dreharbeiten möglichst nicht kennen. Der Regisseur von ‚The Haunting of Hill House‘ arbeitet für Prime Video an einer neuen Adaption von Stephen Kings Roman aus dem Jahr 1974. Im Mittelpunkt steht Carrie White, eine junge Außenseiterin, die mit Mobbing und ihrer schwierigen familiären Situation kämpft und über telekinetische Kräfte verfügt. Howell, die aus Winnipeg stammt, ging dabei ohne Vorwissen über die Geschichte in ihre Rolle. „Ich wusste nichts von der Telekinese, vom Mobbing oder irgendetwas anderem“, sagte die 22-Jährige gegenüber ‚Entertainment Weekly‘. Für sie sei die Figur dadurch wie eine völlig neue Geschichte gewesen. „Es ging einfach darum, mich mit den Worten auf der Seite zu verbinden und damit, wie sie sich fühlt.“

Flanagan und Howell waren sich einig, dass sie nicht versuchen sollte, Sissy Spaceks berühmte Darstellung aus Brian De Palmas ‚Carrie – Des Satan’s jüngste Tochter‘ nachzuahmen. Stattdessen entwickelte die Schauspielerin ihre eigene Interpretation der Figur. Ein wichtiger Aspekt ihrer Carrie sei deren Neugier. „Ein großer Teil meiner Carrie ist, dass sie offen und neugierig auf die Welt ist und Dinge erleben möchte“, erklärte Howell. Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Schauspielcoach in Winnipeg. Dieser habe ihr geholfen, sich bei verschiedenen Rollen die Freiheit zu nehmen, etwas Neues auszuprobieren. „Bei Carrie war es einfach, das zu tun“, sagte sie. Für Flanagan war genau diese Herangehensweise entscheidend. Mehr als 1.400 Schauspielerinnen und Schauspieler sollen für die Rolle vorgesprochen haben. Howell habe sich mit ihrem ungewöhnlichen Zugang deutlich von den anderen Bewerberinnen abgehoben.