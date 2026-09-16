Film Mike Flanagan arbeitet an seiner neuen Stephen-King-Adaption ‚The Mist‘

Mike Flanagan - June 2025 - Avalon - SXSW London BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2026, 11:00 Uhr

Mike Flanagan arbeitet an seiner neuen Stephen-King-Adaption 'The Mist'.

Mike Flanagan arbeitet derzeit mit Hochdruck an seiner neuen Stephen-King-Adaption ‚The Mist‘.

Der 48-jährige Regisseur und Drehbuchautor verriet beim Toronto International Film Festival, dass er das Skript momentan sogar unterwegs weiter schreibt. „Ich schreibe gerade daran. Ich habe auf dem Flug hierher daran gearbeitet“, erklärte Flanagan im Gespräch mit ‚Collider‘. Demnach könnte das Drehbuch bereits kurz vor Halloween fertig werden. Wann die Dreharbeiten beginnen, ist allerdings noch offen. Auch eine Besetzung für die Neuinterpretation von Kings Novelle aus dem Jahr 1980 wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Warner Bros. hatte Flanagans Projekt Anfang des Jahres offiziell bestätigt. Gleichzeitig steht der Filmemacher vor der Herausforderung, eine Geschichte neu zu verfilmen, die bereits 2007 von Frank Darabont auf die große Leinwand gebracht wurde. Flanagan zeigte sich jedoch überzeugt davon, dass seine Version einen eigenen Ansatz verfolgen wird. „Es hat keinen Sinn, das noch einmal genauso zu machen. Dadurch habe ich die Möglichkeit, etwas Neues zu erzählen, und das ist immer aufregend“, sagte er.

In ‚The Mist‘ wird eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Maine von einem undurchdringlichen Nebel heimgesucht. Aus dem mysteriösen Dunst tauchen gefährliche Kreaturen auf und greifen die Bewohner an. Eine Gruppe von Menschen verschanzt sich daraufhin in einem Supermarkt. Doch nicht nur die Wesen außerhalb des Gebäudes werden zur Bedrohung. Unter den Eingeschlossenen brechen Ängste und Spannungen aus, während einige Bewohner zunehmend radikal werden.

Flanagan übernimmt bei der neuen Adaption nicht nur die Regie und das Drehbuch, sondern produziert den Film auch mit seiner Firma Red Room Pictures. Zu den Produzenten gehören außerdem Tyler Thompson sowie Gary Barber und Chris Stone von Spyglass. Alexandra Magistro ist als Executive Producer für Red Room Pictures beteiligt. Die Vorlage erschien ursprünglich in Stephen Kings Kurzgeschichtensammlung ‚Skeleton Crew‘. Neben Darabonts Kinofilm mit Thomas Jane wurde die Geschichte 2017 auch als Fernsehserie adaptiert.