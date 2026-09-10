Film Matthew Lillard stößt zum Cast von Mike Flanagans Body-Horror-Films ‚Rot‘

Matthew Lillard - February 2026 - Avalon - Scream 7 Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 18:00 Uhr

Matthew Lillard wurde gemeinsam mit Cooper Koch und Amber Midthunder für den neuen Thriller ‚Rot‘ besetzt.

Das Trio übernimmt zentrale Rollen in dem Psychothriller und Body-Horror-Film, der das Spielfilm-Regiedebüt von Alexandra Magistro markiert. Magistro arbeitet bei Mike Flanagans Produktionsfirma Red Room Pictures. Wie ‚Deadline‘ berichtet, basiert ‚Rot‘ auf einem Drehbuch von Geo Bradley, das 2024 auf der Black List vertreten war. Bradley selbst beschreibt das Projekt als „‚Repulsion‘ auf die Art von Cronenberg“.

Eine offizielle Inhaltsangabe wurde bislang nicht veröffentlicht. Laut der Black List geht es um einen unsozialen Mann mit Zwangshandlungen, der vom Tod seiner Messie-Mutter verfolgt wird. Er beginnt als Tatortreiniger zu arbeiten, um sich seiner Vergangenheit zu stellen. Doch schon bald wirkt sich der Job zunehmend auf seinen psychischen Zustand aus. Die Dreharbeiten sollen im November in Vancouver beginnen.

Lillard hat bereits zuvor mit Flanagan zusammengearbeitet und war in ‚The Life of Chuck‘ zu sehen. Zu seinen jüngsten Projekten gehören außerdem ‚Scream 7‘, ‚Daredevil: Born Again‘ und ‚Five Nights at Freddy’s 2‘. Darüber hinaus soll er in ‚Superman: Man of Tomorrow‘ auftreten.

Midthunder ist vor allem durch ihre Hauptrolle in ‚Prey‘ bekannt und war zuletzt unter anderem in ‚Novocaine‘ und ‚Monarch: Legacy of Monsters‘ zu sehen. Sowohl sie als auch Lillard gehören außerdem zum Cast von Flanagans kommender ‚Carrie‘-Adaption für Amazon Prime Video, die im nächsten Monat erscheinen soll.

Koch wiederum erhielt viel Lob für seine Darstellung von Erik Menendez in Ryan Murphys ‚Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story‘ für Netflix. Als Nächstes wird er in Luca Guadagninos Drama ‚Artificial‘ zu sehen sein, in dem Andrew Garfield OpenAI-Gründer Sam Altman spielt.

Lillard wurde 1996 durch seine Rolle als Stu Macher in ‚Scream‘ bekannt. Später spielte er Shaggy in ‚Scooby-Doo‘ sowie in der Fortsetzung ‚Monsters Unleashed‘. Mit seiner Darstellung von William Afton in ‚Five Nights at Freddy’s‘ gewann er ab 2023 zudem viele neue Fans hinzu.

Im Podcast ‚Phase Hero‘ sprach der Schauspieler Anfang des Jahres darüber, dass seiner Meinung nach vor allem Nostalgie für seinen aktuellen Karriereschub verantwortlich sei. „‚Scooby-Doo 1‘ und ‚2‘ sind heute beliebter, als sie es jemals waren, als sie erschienen sind“, sagte Lillard. Viele Menschen sehnten sich derzeit nach der Popkultur früherer Jahre, und genau mit dieser Zeit werde er stark verbunden. Dass er dadurch wieder häufiger engagiert werde, nimmt Lillard mit Selbstironie. „Ich glaube nicht, dass mich wirklich irgendjemand mag“, scherzte er. Die Menschen vermissten vielmehr „die alten Zeiten“ – und damit offenbar auch die Schauspieler, die für diese Ära stehen.