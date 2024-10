Stars Mila Kunis und Ashton Kutcher: Humor hält jung

Mila Kunis attends the Los Angeles Premiere of Goodrich 2024 -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2024, 08:00 Uhr

Die Stars fühlen sich immer noch „sehr jung“.

Mila Kunis und Ashton Kutcher fühlen sich immer noch „sehr jung“.

Die beiden ehemaligen ‘Die wilden Siebziger’-Darsteller, die die neunjährige Wyatt und den siebenjährigen Dimitri haben, feiern im nächsten Sommer ihren 10. Hochzeitstag und die 41-jährige Schauspielerin schrieb ihren gemeinsamen Sinn für Humor und ihre Lebenseinstellung für den „Funken“ zwischen ihnen gut. Sie erzählte ‘E! News’: „Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir sehr jung sind und wir fühlen uns sehr jung. Ich denke, das ist es, wo der Funke überspringt. Und außerdem lachen wir über alles.“ Obwohl sie kurz vor dem Ehe-Meilenstein steht, glaubt Mila nicht, dass dies eine besonders große Leistung ist. „Es sind nur 10 Jahre. Das ist nicht wirklich so lang. Ich schaue mir meine Eltern an, und die sind seit 50 Jahren zusammen. Das ist lang.“

In der Zwischenzeit hat Ashton kürzlich darüber nachgedacht, dass er seine beiden Kinder anders erzieht, weil er sein kleines Mädchen mehr beschützt. Im ‚Throwbacks‘-Podcast sagte er: „Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein Mädchen-Papa bin, oder daran, dass sie mein erstes Kind ist, aber als ich meine Tochter bekam, war ich in meinem ganzen Leben noch nie so verliebt gewesen. Und Mila und ich haben viel darüber gesprochen. Ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt. Niemals.“ Auf die Frage, wie er seine Kinder „anders“ erzieht, fügte er hinzu: „Bei meinem Sohn bin ich immer so: ‚Ja, lass uns loslegen. […] Bei meiner Tochter möchte ich sie einfach nur beschützen.”