Film Miles Teller, Elizabeth Olsen und Callum Turner: Rollen in ‚Eternity‘

Miles Teller - Top Gun Maverick Press Conference - South Korea - June 20th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2024, 14:30 Uhr

Die Stars sollen in Gesprächen sein, sich der Besetzung von 'Eternity' anzuschließen.

Das Trio wird voraussichtlich in der neuen Liebeskomödie von Regisseur David Freyne zu sehen sein, wobei sowohl Miles als auch Elizabeth als die ausführenden Produzenten fungieren.

Pat Cunnane hat das Drehbuch zu dem kommenden Projekt geschrieben, während die Oscar-nominierten Produzenten Trevor White und Tim White an dem A24-Film für ihr Star Throw Entertainment-Banner arbeiten. Einzelheiten zur Handlung sind bisher noch nicht bekannt, wobei der Film jedoch eine romantische Komödie sein wird, in der die Protagonisten entscheiden müssen, mit wem sie die Ewigkeit verbringen wollen. Miles war im Jahr 2022 an der Seite von Tom Cruise im erfolgreichen Blockbuster ‚Top Gun: Maverick‘ als Bradley „Rooster“ Bradshaw zu sehen gewesen und wird voraussichtlich mit einem dritten Film zurückkehren, der sich Berichten zufolge aktuell in der Entwicklung befindet. Im Januar war verkündet worden, dass Paramount den Film zusammen mit Drehbuchautor Ehren Kruger entwickelt, der angeblich einen Entwurf für einen neuen Teil des Action-Franchise schreiben soll. Cruise, Teller und Glen Powell sollen voraussichtlich alle auf die große Leinwand zurückkehren und es wird zudem angenommen, dass die Produzenten Jerry Bruckheimer und David Ellison erneut daran beteiligt sein werden. Möglicherweise wird auch ‚Top Gun: Maverick‘-Regisseur Joseph Kosinski für die kommende Liebeskomödie hinter die Kamera zurückkehren.