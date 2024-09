Stars Dolly Parton: Sie ist blutsverwandt mit Miley Cyrus

Bang Showbiz | 25.09.2024, 08:00 Uhr

Dolly Parton findet es „erstaunlich“, dass sie und Miley Cyrus tatsächlich Blutsverwandte sind.

Die 78-jährige Sängerin und Miley (31) sind laut Ancestry Cousinen siebten Grades. Nachdem sie über die Neuigkeiten informiert wurde, sagte Dolly gegenüber ‚Access Hollywood‘: „Ist das wahr? Das ist der Wahnsinn!“

Dolly war auch ohne Kenntnis um den Verwandtschaftsgrad schon vorher Mileys Patentante und die Musikikone gab zu, dass sich die beiden Stars ohnehin „so nah“ stehen. Dolly, die 1967 ihr Debütalbum ‚Hello, I’m Dolly‘ veröffentlichte, teilte mit: „Nun, wir stehen uns so nahe, Miley und ich. Ich hätte gedacht, wir wären mindestens Cousinen dritten Grades.“ Die ‚9 to 5‘-Hitmacherin reflektierte, dass Miley sich für sie immer „wie eine Familie“ angefühlt habe. Dolly sagte: „Ich bin sicher, dass sie einen Kick davon haben wird, aber es überrascht mich nicht, weil sie sich wie Familie anfühlt.“

Im Jahr 2022 verriet Miley, dass sie mit ihrer Patentante über ein Faxgerät kommuniziert. Der Popstar und Dolly spielten zusammen in einem Super-Bowl-Werbespot über 5G-Telefone mit – aber der Werbespot spiegelte nicht wirklich Dollys reale Herangehensweise an die Kommunikation wider. Während eines Auftritts bei ‚Late Night with Seth Meyers‘ erzählte Miley: „Es war unglaublich, weil sie es für die Telefone gemacht hat, aber jedes Mal, wenn ich mich mit Dolly abstimme und kommuniziere, geschieht es immer noch per Fax. Ich weiß also nicht, wovon sie spricht. Sie telefoniert selten.“ Der 50-jährige Seth scherzte, dass der Super-Bowl-Werbespot ein Beispiel für „falsche Werbung“ sei. Die ‚Wrecking Ball‘-Hitmacherin versuchte dann klarzustellen, was sie meinte. Miley sagte: „Nun, wir benutzen das Telefon, aber sie macht ein Fax, und dann scannt jemand das Fax, und dann packt er es in eine Textnachricht, und dann wird es mir geschickt, und es ist immer unterschrieben.“