Stars Miley Cyrus feiert, als ihre eigene Barbie-Puppe vorgestellt wird

Miley Cyrus unveils Barbie - July 2026 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 10:43 Uhr

Miley Cyrus feiert, als ihre eigene Barbie-Puppe vorgestellt wird.

Für Miley Cyrus hat sich ein Traum erfüllt: Sie hat jetzt ihre ganz eigene Barbie-Puppe.

Die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin konnte ihre Begeisterung kaum verbergen, als sie die Puppe erstmals in einem Video auf der ‚Billboard‘-Website sah. Sie sagte: „Ich bin total begeistert. Ich liebe sie! Jedes einzelne Detail wurde mit so viel Sorgfalt und Bedeutung umgesetzt. Jedes kleine Element dieses Designs war ein Traum, von der Form der Schuhe über den Look, die Lederjacke, den Gürtel, die Dimensionen der Haare bis hin zur Sonnenbrille.“

Miley lobte außerdem die „durchdachte“ Gestaltung der Puppe, bis hin zum kleinen Mikrofon, das ihre Mini-Version in der Hand hält. Sie erklärte: „Mir war es sehr wichtig, dass die Musik weiterhin meine Priorität und meine Bestimmung bleibt. Deshalb ist dieses Mikrofon so symbolträchtig, nicht nur für die Musik, sondern auch dafür, seine eigene Stimme zu nutzen.“

Auf Instagram zeigte Miley ihren Fans ebenfalls die neue Barbie. Zunächst gewährte sie einen Blick auf ihre private Barbie-Sammlung, bevor sie die niedliche Miniaturausgabe ihrer selbst hinzufügte. Zu dem Video schrieb sie: „Barbie verkörpert einen ganz persönlichen Traum von mir. Sie ist etwas, aus dem ich nie herauswachsen werde, weil sie sich gemeinsam mit mir weiterentwickelt.“ Als Kind habe sie ihr die Haare geflochten und ihre Outfits gewechselt. Heute als Erwachsene hüte sie ihre Sammlung, die sie nie aus den Verpackungen nehme. Miley weiter: „Meine Barbie in den Händen zu halten, fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schließen. Jetzt besitzt ihr ein kleines Stück von mir. Und jedes Mal, wenn ihr sie in den Händen haltet, hoffe ich, dass sie euch daran erinnert, dass ich euch dabei anfeuere, eure eigenen Träume zu verfolgen.“ Die Miley-Barbie ist ab sofort erhältlich und kostet unverbindlich 77,99 Euro.