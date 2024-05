Neues Familienmitglied Millie Bobby Brown legt sich nach Hochzeit neues Haustier zu

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi heirateten am vergangenen Wochenende. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 17:16 Uhr

Nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit haben sich Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi ein Haustier zugelegt. Die Schauspielerin teilte süße Fotos der Fellnase auf Instagram.

Verliebt, verlobt, verheiratet – und jetzt ein neues Familienmitglied. Nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit haben sich Millie Bobby Brown (20) und Ehemann Jake Bongiovi (22) ein kuscheliges Haustier zugelegt. Die "Stranger Things"-Schauspielerin teilte am Freitagabend (24. Mai) Bilder eines kleinen Kätzchens in ihrer Instagram-Story.

Video News

Offenbar handelt es sich aber nur um ein Haustier auf Zeit: Zu mehreren Fotos der rothaarigen Fellnase schrieb sie, dass es sich bei "diesem wunderschönen Jungen" nur um eine Pflegekatze handele. "Bitte öffnet euer Zuhause für dieses süße Kätzchen namens Loki. Adoptiert Loki", ruft sie ihre Followerinnen und Follower auf und verlinkt auf eine Tierrettungsorganisation aus New York City. Auf den Fotos ist unter anderem zu sehen, wie das Kätzchen auf Brown herumklettert.

Heimliche Hochzeit am Wochenende

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass sich Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi heimlich das Jawort gegeben hatten. Laut "People" heirateten die beiden am vergangenen Wochenende in einer kleinen privaten Zeremonie, unter anderem im Beisein von Bongiovis Vater, Rockstar Jon Bon Jovi (62). Brown und Bongiovi hatten Anfang April 2023 ihre Verlobung bekannt gegeben.