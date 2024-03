Musik Jon Bon Jovi: Band eröffnet Bar-Restaurant in Nashville Jon Bon Jovi eröffnet einen Honky-Tonk in Nashville. Der Frontmann von Bon Jovi und seine Bandkollegen haben angekündigt, dass die Bar und das Restaurant JBJ‘s Nashville im Frühjahr 2024 am Lower Broadway eröffnen wird. Laut ‚Rolling Stone‘ soll es höher sein als der Broadway, das höchste Gebäude in dem Vergnügungsviertel. Der ‚It‘s My Life‘-Hitmacher sagte: […]