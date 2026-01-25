Stars Milo Ventimiglia wird wieder Vater

25.01.2026

Der 'This Is Us'-Schauspieler darf sich auf sein zweites Baby freuen.

Milo Ventimiglia und seine Frau erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

Die Ehefrau des ‚This Is Us‘-Schauspielers, Jarah Mariano, zeigte in einem Instagram-Post anlässlich des ersten Geburtstags ihrer Tochter Ke’ala Coral stolz ihren wachsenden Babybauch. In dem Beitrag ist die 42-Jährige zu sehen, wie sie ihre kleine Tochter über ihren Kopf hebt. Das Model trägt einen braunen Bikini, der ihre veränderte Figur deutlich zeigt.

Dazu schrieb sie: „Alles Gute zum ersten Geburtstag, Babygirl. Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei ganz klare Gedanken, direkt nacheinander – ich würde in einem Herzschlag für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich nur kann, um da zu sein und sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist.“

Die dunkelhaarige Schönheit schwärmte weiter: „Das ist die einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe – genauso einzigartig wie deine Seele. In einer Welt mit so viel Angst und Hass weiß ich, dass du überall, wo du hingehst, dein strahlendes Licht verbreiten und sie für die Menschen um dich herum zu einem besseren und helleren Ort machen wirst.“ Abschließend betonte die stolze Mama: „Ich liebe dich, Ke’ala Coral, für immer.“

Milo und Jarah begrüßten ihre Tochter im vergangenen Jahr – nur wenige Wochen, nachdem sie ihr Zuhause bei den Waldbränden in Los Angeles verloren hatten. Damals postete Jarah ein Foto der Füßchen ihres Babys neben der Pfote ihres Hundes auf Instagram und schrieb dazu: „Ohne Haus, aber niemals ohne Zuhause. Willkommen zurück, Ke’ala Coral Ventimiglia.“ Die künftige Zweifach-Mutter versuchte, trotz des tragischen Verlusts nicht den Mut zu verlieren. „Meine Familie und ich sind zusammen, glücklich, gesund und sicher – und das ist letztlich alles, was zählt“, betonte sie.