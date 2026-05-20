Stars Mindy Kaling kämpfte mit Selbstzweifeln

Mindy Kaling - AVALON - Los Angeles - March - 2025 - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 09:00 Uhr

Mindy Kaling kam in ihren frühen 20ern gerade so über die Runden.

Die 46-jährige Schauspielerin wurde erstmals durch ihre Rolle als Kelly Kapoor in der erfolgreichen TV-Sitcom ‚The Office‘ bekannt, die von 2005 bis 2013 lief – doch zuvor fühlte sich Mindy in Bezug auf ihre Karriere „unsicher und verunsichert“.

Sie erzählte ‚Bustle‘: „Ich wollte einfach nur krankenversichert sein, Geld verdienen und für eine erfolgreiche Serie schreiben, weil ich so unsicher war und wegen meiner Karriere in Panik geriet.“ Kaling sagte, dass sie zwar beruflich schon von klein auf eine Überfliegerin war, ihr Privatleben jedoch nie ganz ihren Ambitionen entsprach. „Alles, was ich wollte, war ein fester Freund und diesen Weg zu gehen, den ich mir selbst vorgezeichnet hatte. Ich erinnere mich, dass ich mich bei der Arbeit wie eine Überfliegerin fühlte und mir einfach wünschte, mein Privatleben würde meinem beruflichen Erfolg entsprechen – was es aber nicht tat“, so die Darstellerin weiter.

Kaling, die heute eine erfolgreiche Autorin, Regisseurin und Produzentin ist, sagte, ihre Sichtweise habe sich seit diesen frühen Tagen erheblich verändert. Die Schauspielerin – die TV-Serien wie ‚Never Have I Ever‘ und ‚The Sex Lives of College Girls‘ geschaffen hat – sagte: „Ich bin 2004 nicht als ängstliche 24-Jährige in diese Karriere gestartet, die gemeinschaftsorientiert dachte. Das hat sich in den letzten 20 Jahren komplett geändert.“

Am wohlsten fühlt sich Mindy Kaling offenbar damit, Geschichten über „Streber und Trottel“ zu erzählen. Zwar zählt die Hollywood-Schauspielerin die erfolgreiche Dramaserie ‚Euphoria‘, in der unter anderem Zendaya, Jacob Elordi und Sydney Sweeney mitspielen, zu ihren Lieblingsserien, doch sie glaubt nicht, selbst eine vergleichbare Produktion schreiben zu können.