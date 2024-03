Stars Minnie Driver: Das würde sie ihrem jüngeren Ich gerne sagen

Matt Damon and Minnie Driver - December 1997 - Good Will Hunting premiere - Mann Bruin Theatre-Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2024, 11:25 Uhr

Die Schauspielerin war nach der Trennung von ihrem ‚Good Will Hunting‘ -Co-Star Matt Damon am Boden zerstört.

Minnie Driver wünscht sich, dass sie ihr jüngeres Ich hätte trösten können, als sie wegen der Trennung von Matt Damon an Liebeskummer litt.

Die Schauspielerin war von 1997 bis 1998 mit ihrem Hollywood-Kollegen zusammen, nachdem sie zusammen den Film ‚Good Will Hunting‘ gedreht hatten. Doch ihre Romanze endete, als der Schauspieler während eines Auftritts in der ‚Oprah Winfrey Show‘ verkündete, dass er Single sei. Im selben Jahr wurde Minnie mit gebrochenem Herzen im Publikum gesehen, als Matt kurz nach ihrer Trennung einen Oscar für seine Hauptrolle in dem Film gewann.

In der ‚Jennifer Hudson Show‘ erzählt Minnie nun, dass sie sich wünschte, sie hätte am Abend der Preisverleihung noch einmal mit ihrem jüngeren Ich sprechen können. „Ich wünschte, ich hätte ihr sagen können: ‚Liebes, es ist cool, du kannst feiern, und das Leben wird großartig und schön und hart und erstaunlich sein, und du wirst wieder lieben. Es wird alles gut’“, berichtet sie. „Ich möchte diese junge Frau in den Arm nehmen, sie umarmen und ihr sagen: ‚Es wird alles gut, Liebes, mach dir keine Sorgen.“

Vor wenigen Monaten äußerte sich die Schauspielerin zu dem Video, in dem ihr untröstlicher Gesichtsausdruck während der Oscar-Verleihung eingefangen wurde. „Die Kamera war direkt in das Gesicht des armen, jungen 25-jährigen Mädchens gerichtet, das kurz davor war, in Tränen auszubrechen“, erzählt sie im Gespräch mit Jennifer Hudson. „Es war so roh und verletzlich, dass ich es kommentierte.“