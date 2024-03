Ein Kommentar als Auslöser Minus sechs Kilo: So hat „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi abgenommen

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi hat abgenommen. (ili/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 13:18 Uhr

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi hat sich nicht mehr wohlgefühlt in seiner Haut und die Kilos purzeln lassen. Sein Diätgeheimnis hat er nun verraten.

Ein Kommentar im Dezember 2023 auf dem Golfplatz brachte das Fass zum Überlaufen. Nun präsentiert sich "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (59) satte sechs Kilo leichter.

"Nach dieser Bemerkung des Mannes auf dem Golfplatz im Dezember 2023 – 'Ach, Sie sind's, Herr Llambi. Mensch, ich dachte, sie wären schlanker' – kam der Moment, in dem ich dachte: Euch werde ich's noch mal zeigen!", erinnert er sich an den Wendepunkt. Wie er "Bild.de" weiter erzählte, habe er sich einfach nicht mehr gut gefühlt. "Ich wollte meinen Körper für mich optimieren und etwas fitter werden", so der gebürtige Duisburger.

Joachim Llambi reduzierte die Kohlenhydrate – und macht Sport

Und so verpasste er sich eine so simple wie strenge Diät: Durch den Verzicht auf Süßigkeiten und andere hochkalorische Lebensmittel wie Nudeln, Brot oder das Glas Wein zum Abendessen erreichte er sein Wohlfühlgewicht. "Ich kam von 91,5 Kilo und bin gerade auf 85,5 Kilo", nennt Llambi konkrete Zahlen. Das Gewicht habe er zuletzt vor rund zehn Jahren gehabt. Er habe sich "einfach immer rundlicher gefühlt, so teddybärmäßig", gibt er zu. Scherzhaft ergänzt er: "Und jetzt, wo ich auf die 60 zugehe, muss ja der Bauch nicht proportional mit dem Alter mitwachsen."

Außerdem reduzierte Llambi die Essensrationen. Seither gibt es nur noch zwei Mahlzeiten pro Tag. "Ich frühstücke gegen 10 Uhr und gegen 18 Uhr gibt's Abendessen, danach dann nichts mehr", sagt er. Und in seinem Kühlschrank in der "Let's Dance"-Garderobe gibt es auch "nur noch stilles Wasser und Sprudelwasser". Obst "und vielleicht mal ein paar Salzstangen" gönnt er sich aber schon.

Doch auch das andere Thema, das bekanntlich beim Abnehmen hilft, Sport, hat er in Angriff genommen. "Ich fahre drei- bis viermal pro Woche Rad, komme auf rund 30 bis 40 Kilometer pro Tour", teil der ehemalige Tanzsportler einen weiteren Baustein seines Abnehmgeheimnisses.

Joachim Llambi – Chef-Juror seit Staffel eins

Joachim Llambi ist seit Staffel eins im Jahr 2006 dabei – und seither auch der mit Abstand gefürchtetste Juror auf der Jury-Empore.

Wie wohl er sich mit seinem neuen Gewicht fühlt, davon können sich die Zuschauerinnen in der nächsten Ausgabe der TV-Tanzshow "Let's Dance" am heutigen Freitagabend (1. März, ab 20:15 Uhr, ab 20.15 Uhr, RTL und RTL+) selbst überzeugen. Überzeugend vor seinen Augen tanzen wollen dann auch die 14 Promis und ihre Tanzprofis. Eine oder einer wird am Ende der Live-Show trotzdem als erste oder erster die Sendung schon wieder verlassen müssen.