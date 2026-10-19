Stars Miranda Kerr macht geheime Erkrankung öffentlich

Miranda Kerr - Forbes Australia Women's Summit 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 10:00 Uhr

Model Miranda Kerr hat verraten, dass sie ihre Ernährung umstellen musste, da sie seit Jahren an einer Erkrankung leidet.

Miranda Kerr kämpft seit Jahren im Stillen mit einer schmerzhaften Erkrankung.

Die 43-Jährige hat öffentlich gemacht, dass bei ihr eine Proktitis diagnostiziert wurde, eine entzündliche Darmerkrankung, die unter anderem unangenehme Darmbeschwerden verursachen kann. Deshalb muss die vierfache Mutter inzwischen genau darauf achten, was sie isst. Gegenüber dem australischen Magazin ‚Stellar‘ enthüllt das Model: „Das mache ich für mich, denn ich habe mir Blut abnehmen lassen und hatte schon seit – oh mein Gott – längerer Zeit Probleme. Ich hatte eine Proktitis. Das ist eine entzündliche Darmerkrankung, deshalb muss ich sehr genau darauf achten, was ich esse.“

Bestimmte Lebensmittel würden bei ihr Entzündungen hervorrufen. „Das bedeutet nicht, dass sie bei allen anderen ebenfalls Entzündungen hervorrufen“, betonte Kerr. Inzwischen setzt die gebürtige Australierin auf Fleischsorten wie Bison und Wild, die ihr nach eigenen Angaben keine Beschwerden bereiten. Ihre Kinder Flynn (15), Hart (8), Myles (7) und Pierre (2) müssen ihre Ernährung deshalb aber nicht ebenfalls umstellen. Kerr fügte hinzu: „Meine Kinder essen keinen Bison, aber ich schon, weil mir das guttut. Deshalb lege ich so großen Wert auf meine Gesundheit. Wenn ich mich am besten fühle, bin ich auch die bestmögliche Mutter, gebe bei meiner Arbeit mein Bestes und bin die bestmögliche Freundin.“

Entscheidend sei, ehrlich zu sich selbst zu sein und herauszufinden, was einem persönlich helfe. „Was für mich funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch für alle anderen funktionieren“, ergänzte Kerr. Besonders der Verzicht auf ein Lebensmittel schmerzt die brünette Schönheit: „Ich habe Eier wirklich gerne gegessen. Ich vermisse Eier.“

Bereits im August hatte Kerr im Podcast ‚Let’s Be Honest with Kristin Cavallari‘ über ihre Ernährung gesprochen. Sie trinke seit ihrem 13. Lebensjahr Noni-Saft, inzwischen also seit 30 Jahren. „Noni-Saft ist ein Superfood, eine Superfrucht. Ursprünglich stammt sie aus Tahiti, sie kann aber auch in anderen Teilen der Welt wachsen, beispielsweise in Australien“, verriet das Model. Zudem esse Kerr ausschließlich Fleisch, das nicht aus Massentierhaltung stamme, und ersetze Brot und Reis durch Gemüse. Besonders häufig kämen bei ihr Kürbis, Karotten und Pastinaken auf den Teller. Auch bei Speiseölen sei sie wählerisch: Zum Kochen verwende Kerr ausschließlich Kokos- oder Avocadoöl, keine Samenöle. Olivenöl nutze sie hingegen für Salate, nicht zum Kochen.